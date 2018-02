Schwörstadt Gemeinde will Autobahn-Rasthof auf dem Ossenberg

Gemeinde will Autobahn-Rasthof auf dem Ossenberg

Die Gemeinde schlägt für den Bau der A 98 einen Rasthof auf dem Ossenberg vor.

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend stellte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat einen entsprechenden Vorschlag an das Regierungspräsidium vor. Zunächst ist vorgesehen, dort einen Parkplatz mit WC zu errichten.

Nach den Rechtsvorschriften sind an Autobahnen alle 50 bis 60 Kilometer bewirtschaftete Rasthöfe anzulegen. Also muss auch an der A 98 zwischen dem Abzweig von der A 5 und dem vorläufigen Endpunkt Tiengen eine solche Anlage entstehen.

„Der Ossenberg ist dafür ein geeigneter Platz,“ sagte die Bürgermeisterin. Da bereits ein Parkplatz mit WC im Feststellungsentwurf vorgesehen ist, sei der Ausbau zur bewirtschafteten Raststätte möglich, um und anderorts nicht nochmals Flächen zu verbrauchen. Die Bürgermeisterin führte weitere Vorteile für Schwörstadt an: Einmal könnte die Zufahrt auch als Rettungsstraße durch die Feuerwehr zur Autobahn benutzt werden, außerdem wäre es von Vorteil, dieses Projekt von Anfang an zu bedenken, als nachträglich auszubauen.

Möglich sei auch, ein solches Rasthaus an nur einer Seite einzurichten und für die andere Seite eine Unterführung anzulegen. Das ist gut möglich, weil auf dem Ossenberg ohnehin Gelände aufgefüllt werden muss, insofern könnte die Durchfahrt mühelos vor der Aufschüttung gebaut werden, heißt es im Beschlussvorschlag.

Der Gemeinde werde eine solche Anlage Gewerbesteuereinnahmen bringen, außerdem entstehen vor Ort Arbeitsplätze. Deshalb fordert die Gemeinde, den Feststellungsentwurf dahingehend zu ändern, dass anstelle der unbewirtschafteten eine bewirtschaftete Anlage auf dem Ossenberg anzulegen ist.

Eigentlich sollte ein entsprechender Beschluss bis zum 9. Februar beim, Regierungspräsidium eingerichtet werden. Da aber am Mittwoch einige Gemeinderäte wegen Krankheit nicht zur Sitzung kommen konnten und drei weitere wegen Grundstücksbesitzes auf dem Ossenberg als befangen galten, war das Gremium nicht mehr beschlussfähig. Nunmehr wird die Bürgermeisterin einen entsprechenden Beschluss beim Regierungspräsidium ankündigen und Fristverlängerung beantragen.