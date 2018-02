vor 2 Stunden Ralf H. Dorweiler Schwörstadt Gemeinde kümmert sich nach Brand um Unterbringung eines Bewohners

55 Feuerwehrleute aus Schwörstadt, Dossenbach und Wehr haben am Mittwoch den Brand in einer Küche gelöscht. Das Haus in der Gartenstraße bleibt vorerst unbewohnbar.