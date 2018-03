Schwörstadt Geldspritze für Schwörstadt: Wofür die Gemeinde 103.600 Euro Fördermittel bekommt

Gute Nachrichten für Schwörstadt aus Stuttgart: Die Gemeinde erhält aus einem Entwicklungsprogramm Fördermittel für drei Projekte im ländlichen Raum.

Die Gemeinde Schwörstadt erhält für drei Projekte, mit denen Strukturen im ländlichen Raum verbessern werden sollen, Fördermittel des Landes im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 103.600 Euro. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat reagierte hoch erfreut auf die Mitteilung des Landes vom gestrigen Donnerstag. „Das ist super wertvoll für die Weiterentwicklung der Gemeinde. Wir freuen uns sehr, dass alle drei Projekte, die wir beantragt haben, auch bewilligt wurden.“

Bei den Projekten handelt es sich um ein gesplittetes Vorhaben in Dossenbach und eines im Oberdorf von Schwörstadt. In Dossenbach erhält ein Energieberatuns-Start-Up 19.000 Euro dafür, dass es eine Scheune in ein Energie-Plus-Haus umbaut und dort Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien schafft.

Im Dachgeschoss der Scheune sollen zudem Mietwohnungen enstehen, dafür gibt das Land weitere 34.530 Euro. Bei dem Projekt im Oberdorf handelt es sich ebenfalls um ein altes Scheunengebäude, das Privatpersonen in Wohnraum ungandeln wollen. So soll ein Haus entstehen, in dem mehrere Generationen zusammenleben und sich gegenseitig helfen können. An dieses Projekt gehen 50.000 Euro.

„Diese Projekte sollen auch anderen Mut machen und sie dazu motivieren, Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen und bestehende Gebäude umzunutzen, um nicht noch mehr Flächen zu versiedeln“, so Bürgermeisterin Trautwein-Domschat.