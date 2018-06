Gemeinderat beschließt eine Kostendeckung von 50 Prozent. In zwei Jahren soll eine weitere Anpassung erfolgen. 2013 bis 2016 leistet Gemeinde 120000 Euro an Zuschuss

Eine erhebliche Gebührenerhöhung für die Friedhöfe, die Polizeistatistik für 2017 und Bauanträge waren die wichtigsten Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung in Schwörstadt am Mittwochabend.

Bestattungen werden teurer

Seit vielen Jahren wurden die Gebühren für die Friedhöfe nicht mehr erhöht. Nach den bisherigen Sätzen wurde lediglich eine Kostendeckung von 38 Prozent erreicht. Allein in den Jahren 2013 bis 2016 leistete die Gemeinde insgesamt rund 120 000 Euro Zuschuss. Das Land empfiehlt eine Kostendeckung von 50 Prozent. Um künftig die hohen Defizite auszugleichen, erarbeitete die Kommunalberatung Allevo eine umfangreiche Kalkulation. Zu den entscheidenden Kostenträgern gehört die Feierhalle. Gedeckt werden müssen auch die laufenden Betriebskosten für die Flächen, dazu gehören Rasen und Wege, der Abfallbeseitigung und Regenwasserableitung. Gerade diese allgemeinen Aufgaben müssen über die Grabplatzgebühren abgedeckt werden. Für die Einwohner entstehen weitere Kosten bei der Bestattung und für den Ordner während der Trauerfeier.

Die Kommunalberatung erarbeitete zwei Varianten, eine für eine Kostendeckung von 50 und eine für 60 Prozent. In der Diskussion wurde schnell deutlich, dass alle Gemeinderäte die Notwendigkeit der Gebührenerhöhung akzeptieren, aber auch eine möglichst soziale Lösung befürworten. Ralph Härtel von Allevo erläuterte, dass durchaus beide Varianten zeitlich versetzt angewandt werden können, um den Schritt für die Einwohner nicht zu groß werden zu lassen. Frank Lückfeld empfahl, die neue Gebührenordnung mit einer 50-prozentigen Kostendeckung zu beschließen und in zwei Jahren auf 55 Prozent zu erhöhen. Insgesamt gilt der neue Gebührenrahmen bis 2022, weil das Land inzwischen generell eine Anpassung aller Gebühren nach etwa fünf Jahren vorschlägt. Die von Lückfeld vorgeschlagene Variante wurde mit sechs Zustimmungen, zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen.

Den deutlichsten Anstieg wird es bei den Grabplatzgebühren geben, sie erhöhen sich für eine Erdbestattung im Reihengrab von 319 auf 730 Euro, bei einem Urnengrab von 140 auf 360 Euro. Nicht betroffen und von der Gemeinde nicht beeinflussbar sind die Kosten der Bestattungsunternehmen.

Weniger Unfälle und Einbrüche

Zum ersten Mal war Siegfried Oßwald, Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, im Gemeinderat Schwörstadt zu Gast. Er erläuterte das Kriminalitäts- und Unfallgeschehen im Jahr 2017. Entsprechend der Gemeindegröße gehörte Schwörstadt nicht zu den Schwerpunkten. Angezeigt wurden 116 Straftaten, das sind 47 weniger als im Jahr zuvor. Mit 69 Prozent wurde dafür eine beachtliche Aufklärungsquote erreicht. Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Straßenkriminalität und Diebstähle gingen zurück. Erfreulicherweise gab es auch nur zwei Wohnungseinbrüche. Die Hälfte aller für Schwörstadt ermittelten Tatverdächtigen war nichtdeutscher Herkunft, mit 67 Prozent am stärksten bei Diebstählen. Bei den Verkehrsunfällen gab es mit 53 einen leichten Anstieg, aber die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden ging um die Hälfte auf sechs zurück. Oßwald sprach auch über aktuelle Schwerpunkte der Polizeiarbeit. So entstehen derzeit nahezu am gesamten Hochrhein schwere Schäden durch Graffiti an öffentlichen und privaten Gebäuden. Ausdrücklich warnt Oßwald zudem vor der derzeitigen Flut der Anrufstraftaten. „Diese Täter sind sehr geschickt, agieren außerordentlich überzeugend und da hilft nur gesundes Misstrauen.“ Bei Anrufen und außergewöhnlichen Vorkommnissen sollten sich die Bürger unverzüglich bei der Polizei melden, auch in der Nacht.

Bauanträge bewilligt

Der Lebensmitteldiscounter am westlichen Ortseingang stellte den Antrag, im Inneren der Filiale einige Zweckräume umzugestalten und an der Eingangsfront neue Fenstererhalten anzubringen, die bis auf den Boden reichen.