von Helmut Kohler

Hoch "Dorit" und eine Omega-Wetterlage sorgen für Frühling im Februar. Als Omegalage bezeichnet man eine Wetterlage, bei der sich die Anordnung der Druckgebiete dem griechischen Buchstaben ähneln. Aktuell ist in der Mitte das Hoch "Dorit", das außen links und rechts von je einem Tief flankiert wird. Eine Omegalage ist sehr beständig, sie blockiert die feuchten Westwinde, somit haben die Tiefs keine Chance.

Rückkehr des Winters eher unwahrscheinlich

Da der Jetstream in einem Bogen deutlich nördlich von uns strömt, gelangt aus Süden mit viel Sonnenschein trockenwarme Luft in unsere Region. In der ersten 0,7 Grad Celsius (°C) zu warmen Februarhalbzeit schien die Sonne mit 72 Stunden schon 85 Prozent der normalen Dauer, und mit 27 Litern je Quadratmeter fielen erst 37 Prozent des Februar-Niederschlagssolls. Die Langfristmodelle des europäischen Wetterdiensts EZMWF lassen eine Rückkehr des Winters bis zum Monatsende eher unwahrscheinlich erscheinen.