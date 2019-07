von Rolf Reißmann

In Dossenbach steht ein Kleinod: Die Orgel in der evangelischen Kirche gilt wegen ihrer Gestaltung und ihres Klangs als etwas ganz Besonderes, deshalb steht sie unter Denkmalschutz. Doch auch die besten Sachen benötigen gelegentlich Reparaturen, Wartungen, Überholungen. Eigentlich ist es es schon lange soweit, nun endlich wird diese Aufgabe in Angriff genommen.

Eine besondere Geschichte

Bemerkenswert ist, dass diese Orgel der Gemeinde gehört. Das hängt mit der Dorfgeschichte zusammen. Im Juni 1851 brannte Dossenbach ab, nur einige Gebäude überstanden das große Feuer, die Schule, das Rathaus und die Kirche jedoch nicht.

Während etliche obdachlos gewordene Einwohner nach Amerika auswanderten, widmete sich die verbliebene Dorfgemeinschaft dem Wiederaufbau. Nach nur sechs Jahren war die Kirche wieder aufgebaut, am 25. Mai jenes Jahres wurde sie eingeweiht. Unter Mühen wurde auch das Geld für eine Orgel zusammengetragen. Mit dem Bau beauftragte die Gemeinde Fridolin Merklin, zugehörig zur berühmten Orgelbauerfamilie Merklin aus Freiburg.

1862 wurde das Instrument übergeben, erbaut für 1790 Florin, das entspricht umgerechnet rund 2300 Euro. Orgel, Taufstein und Glocke der Kirche gehörten seit der napoleonische Zeit der Gemeinde, so ging auch das neue Instrument wieder in deren Besitz. Musikalische Besonderheit ist die „Wienerflöte“, ein nicht sehr oft eingebautes Register mit einem weichen und hellen Klang. Nicht zuletzt wegen ihrer Klangvielfalt steht die Dossenbacher Orgel unter Denkmalschutz.

Alterung und Verschleiß

Zwar hatte anfangs der Erbauer selbst die Orgel gewartet, doch im Laufe der Jahre wurden aus Kostengründen mehr und mehr kostengünstige Angebote genutzt. Nun bedarf es eines großen Aufwands. Herbert Deininger, Orgelbeauftragter der evangelischen Kirche kennt das Instrument schon seit vielen Jahren und hat es nochmals genau untersucht.

Der Orgelsachverständige Herbert Deininger zeigt eine Pfeife der sogenannten Wienerflöte. 1862 wurde die Orgel an die Gemeinde übergeben, nun steht wieder eine große Sanierung an. | Bild: Rolf Reißmann

Am deutlichsten zu sehen ist der Verschleiß am Gehäuse, da ist eine große Aufarbeitung erforderlich. Mit einem kleinen Spiel demonstrierte er die Defekte in der Windanlage, wer dicht dran steht, hört die Windmaschine schnaufen. Natürlich müssen auch die Pfeifen überholt werden, vor allem die Metallpfeifen benötigen eine gewissenhafte Aufarbeitung. Ebenfalls ist beim Spiel unübersehbar, dass die Mechanik am Spieltisch etliche Macken zeigt, drinnen sieht es auch nicht besser aus.

„Aber unbestritten ist diese Orgel ein Kleinod und verdient ihre saubere Sanierung“, sagte der Orgelspezialist. „Es ist eigentlich alles da, aber vielfach heute in schlechtem Zustand“, so Deininger und verweist auf Originalbauteile.

Auftragnehmer gesucht

Nun geht es darum, einen Auftragnehmer zu finden. Auf die Ausschreibung meldeten sich drei Orgelbaufirmen, eine sehr nah gelegen, eine aus der Region und eine aus doch recht großer Ferne. Im September wird der Gemeinderat die Entscheidung zur Auftragsvergabe finden. Deininger meinte am Freitag dazu, dass er stets empfiehlt, Firmen aus der Nähe der einstigen Orgelbauer einzusetzen, weil diese auch großes Verständnis für die emotionalen Empfindungen des Erbauers aufbrächten. Bleibt noch die Frage nach dem Geld.

Nach bisherigen Berechnungen, und die schließen laut Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat sowohl Teuerungen als auch Unvorhergesehenes mit ein, wird die Sanierung rund 230 000 Euro kosten. Von der Denkmalförderung des Landes könnten – wenn die Beantragung rechtzeitig erfolgt – etwa 60 Prozent Zuschuss geleistet werden. Bereits jetzt kündigte die Stiftung Orgelklang eine Spende von 3000 Euro an.

Um weitere Spenden zu erhalten, bereiten politische Gemeinde und Kirchengemeinde einige attraktive Musikveranstaltungen vor, deren Erträge ebenfalls der Orgelsanierung zugute kommen sollen. So wird Organistin Irmtraud Tarr aus Eichsel am 8. September ein Benefizkonzert gestalten, der Rheinfelder Kantor Rainer Marbach lädt zu einem Singen in der Kirche ein und bei einer ökumenischen Andacht wird auch der Domorganist des Wiener Stephansdoms diese besondere Orgel.

Spendenkonto: Wer dieses große Projekt unterstützen möchte, darf dies gerne tun mit einer Spende auf das Konto DE53 6835 0048 0002 0017 90, Verwendungszweck „Spende Orgel“ und die Adresse eintragen, denn die Gemeinde fertigt dafür Spendenbescheinigungen aus.