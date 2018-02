Schwörstadt Förderverein Rheinschwimmbad gerät ins Schwimmen

Schwörstadt: Mitglieder diskutieren über eine Auflösung des Vereins. Es herrscht Unklarheit über die Regelung in der Satzung. Vorerst bleibt der Verein bestehen

Schwörstadt – Bleibt der Förderverein Rheinschwimmbad Schwörstadt bestehen oder löst er sich auf? Diese Frage stand im Zentrum der Jahresversammlung am Freitag. Nach heftigen Disussionen entschied sich die Mehrheit der Mitglieder dafür, den Verein aufzulösen. Da in der Vereinssatzung aber nicht festgelegt ist, mit welcher Mehrheit eine Auflösung möglich ist, existiert der Förderverein zunächst weiter.

Die Versammlung hätte wohl kaum kontroverser ablaufen können: Während sich die Mehrheiten für und gegen eine Auflösung abwechselten, erhitzten sich die Gemüter der Anwesenden zusehends. Hintergrund der Debatten ist der Umstand, dass das Finanzamt dem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen hatte, weil das Schwörstädter Rheinschwimmbad von der Gemeinde vor rund zwei Jahren verpachtet wurde. Damit musste auch das Vereinsvermögen von etwa 33 000 Euro satzungsgemäß an die Gemeinde zurückfließen.

Dies führte beim Vorstand um den Vorsitzenden Gerhard Wenk zur Überlegung, den Verein aufzulösen, um dann nach einer etwaigen Beendigung des Pachtverhältnisses einen neuen Verein zu gründen, der dann wieder gemeinnützig hätte sein können. Die Vorstandsmitglieder gingen allerdings davon aus, dass das bereits auf ein Sonderkonto der Gemeinde überwiesene Vermögen auf Bestimmung des Fördervereins für das Rheinschwimmbad hätte ausgegeben werden können.

Diesem Wunsch musste Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat jedoch eine Abfuhr erteilen. Sie sagte, dass das Geld zwar auf ein Sonderkonto geflossen sei, letztendlich aber nur der Gemeinderat über dessen Verwendung entscheiden könne. Allerdings müsse man davon ausgehen, dass das Geld dennoch ausschließlich für die Belange des Rheinschwimmbades ausgegeben werde.

Heftig diskutiert wurden auch die Gründe, warum sich die Mitglieder überhaupt dem Förderverein angeschlossen hatten. Während es den einen darum ging, das Rheinschwimmbad zu erhalten, ging es anderen ausschließlich um das Rheinschwimmen selbst. In einer ersten Probeabstimmung entschieden sich aber dennoch 15 der anwesenden Mitglieder für den Erhalt des Fördervereins, acht Mitglieder für eine Auflösung. Nachdem aber deutlich wurde, dass der Verein zunächst nicht mehr selbst über das Vereinsvermögen entscheiden kann, stimmten bei der dann folgenden endgültigen Abstimmung 18 von 26 für eine Auflösung, sechs Mitglieder waren dagegen, zwei enthielten sich.

Da in der Vereinssatzung nicht detailliert geregelt ist, mit welchen Mehrheiten eine Vereinsauflösung überhaupt möglich ist, galt nach allgemeiner Auffassung, dass nun die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gelten, wonach eine Dreiviertelmehrheit für eine Auflösung stimmen muss. Dies war jedoch nicht der Fall, so dass der Förderverein zunächst weiter existiert. Ob dies so bleibt, muss man abwarten, denn Harald Ebner, Mitglied im Förderverein und stellvertretender Bürgermeister, verwies auf die Vereinssatzung. Darin hieße es, dass alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst werden müssen. Wenn dem so sei, dann wäre der Förderverein nach der Beschlusslage vom Freitag doch aufgelöst worden. Es bleibt daher abzuwarten, ob jemand die Beschlusslage von Freitag anfechten wird.

Vorerst wurde von Seiten des noch existierenden Vorstandes mitgeteilt, dass im April eine erneute Mitgliederversammlung stattfinden soll, mit Neuwahlen, denn der bisherige Vorstand hat bereits bekundet, für ein „Weiterso“ nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Zuvor hatte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat dem Förderverein geraten, den Vereinszweck auszuweiten, um unter anderen Vorzeichen dann wieder die Gemeinnützigkeit zuerkannt zu bekommen. Vorstandsmitglied Anja Stadler hatte in diesem Zusammenhang von Sportförderung oder Schwimmunterricht mit der Schule im Rheinschwimmbad gesprochen.

Der Bürgermeisterin blieb jedoch nicht verborgen, dass der Vorstand in Bezug auf eine Auflösung des Vereins in gewisser Hinsicht bereits entschieden hatte. Wörtlich sagte sie: „ Ich habe mich seit Beginn meiner Amtszeit unermüdlich um die Belange des Rheinschwimmbads, für eine Offenhaltung und für Renaturierungsmaßnahmen, Rheinzugang stark gemacht, jetzt den Salat einfach hinzuschmeißen, diesen Schritt finde ich nicht richtig.“ Die Frage nach der Existenz des Fördervereins und des Rheinschwimmbads bleibt daher bestehen und das in einer Zeit in der die Bürgermeisterin, gemeinsam an einem runden Tisch mit Behördenvertretern, doch einiges erreicht hat. So auch für die Rheinschwimmer im Förderverein, denen grundsätzlich das Schwimmen im Rhein nicht verwehrt werden kann. Aus Haftungsgründen kann dies nur nicht vom Rheinschwimmbad aus Geschehen. Daher grenzt seit geraumer Zeit ein Zaun zwischen Schwimmbad und Rhein den unmittelbaren Zugang zum Badegewässer Rhein ab.

Zum Verein

Der Förderverein Rheinschwimmbad besteht aus 197 Mitgliedern. Dem Vorstand gehören an: Gerhard Wenk (Vorsitzender), Bernhard Masurat (Schriftführer) und die Beisitzer Andrea Köppl und Anja Stadler. Das Amt des Kassierers ist vakant. Bei der vorvergangenen Generalversammlung war Manfred Henle zum Kassierer gewählt worden. Am Freitag erklärte dieser aber, dass er das Amt nie ausgeübt habe, weil entsprechende Protokolle nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnten, damit er das Amt des Kassierers antreten hätte können. Kontakt: Gerhard Wenk, E-Mail: gewenk@t-online.de