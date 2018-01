Schwörstadt Fischerverein Schwörstadt wählt Rainer Mertel an die Spitze

Fischerverein Schwörstadt wählt Rainer Mertel an die Spitze

Rainer Mertel ist neuer Vorsitzender des Fischervereins Schwörstadt. Vorgänger Bernd Fischer hatte nicht mehr kandidiert.

Der Fischerverein Schwörstadt hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Hauptversammlung am vergangenen Samstag hat sich Bernd Fischer nicht mehr aufstellen lassen und sein Amt sowie den offiziellen Schlüssel an Rainer Mertel abgegeben. Mertel bedankte sich bei Fischer für seinen „überdurchschnittlichen Einsatz“ und seine tatkräftigen Unterstützung und ernannte ihn zum Ehrenmitglied des Fischervereins Schwörstadt.

Zuvor hatte Fischer auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt, das ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums stand. Er bedankte sich für den Einsatz aller Helfer des Jubiläumsfestes und blickte trotz eines Stromausfalls zur Mittagszeit auf zwei erfolgreiche Tage zurück. Auch der Forellenverkauf zu Ostern und Weihnachten war ein voller Erfolg. Auch wenn an Weihnachten nicht so viele Besucher gekommen seien wie erwartet. Auch in diesem Jahr sollen wieder Workshops, das Kinder-Ferienprogramm und Forellenverkäufe stattfinden.

Kassierer Bernd Lambrecht schloss seinen Kassenbericht ab und gab Aufschluss über die Verteilung der Mitgliedsbeiträge. Er betonte, dass dank vieler Helfer, die Arbeitsstunden und Reparaturen selbst und oft mit eigenen Materialien leisteten, der Mitgliedsbeitrag gehalten werden könne. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kasse, die auf den Cent genau stimme.

Der Verein