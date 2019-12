von Rolf Reißmann

Um in Zukunft vollständigen Brandschutz zu gewährleisten, muss in der Festhalle in Schwörstadt noch einiges getan werden. Der Gemeinderat hat sich nun mit einem Vorschlag von Architekt Tillmann Frank aus Bad Säckingen befasst, wie die Türen zwischen Küche und Halle sowie Küche und Geräteraum gestaltet werden können.

Ein Brandschutzgutachter hatte festgestellt, dass die bisherigen Türen aus der Küche und zum Geräteraum nicht dicht genug sind, um den erforderlichen Abschluss bei Rauchbildung zu gewährleisten. Frank schlug vor, die Tür zwischen Küche und Halle an der gegenüberliegenden Seite der jetzigen Befestigung anzuschlagen, dann wäre ein ungehinderter Durchgang möglich. Zum Geräteraum hin schlug er eine einflügelige Tür vor, den zweiten Teil der vorhandenen Öffnung zwischen zwei Pfeilern wolle er fest verschließen.

Doch mehrere Gemeinderäte, die mit ihren Vereinen selbst bei Festen Erfahrungen mit den Personenströmen sammelten, wiesen darauf hin, dass gerade zwischen Küche und Geräteraum – in dem häufig eine Bar eingerichtet wird – viele Menschen unterwegs seien. Deshalb empfahlen sie, dort eine zweiflügelige Tür anzubringen. Die vorgesehenen 120 Zentimeter lichte Öffnung hielten sie für zu klein.

Mehrere in der Diskussion aufgekommene Varianten wurden verworfen, zum Beispiel wies Doris Schütz darauf hin, dass die Tür an der Hallenseite unbedingt bündig abschließen sollte, dies verringere für Sporttreibende die Verletzungsgefahr.

Außerdem ergebe sie mit der bisherigen Holzbeplankung ein besseres Bild. Rebecca Eckert wollte wissen, ob beide Türen wirklich erst bei Rauch auch automatisch schlössen, sonst aber freien Durchgang ermöglichten, indem sie offen stehen. Das sei möglich, erklärte der Architekt.

Verworfen wurde auch der Vorschlag, die Tür zwischen Küche und Halle generell zu schließen, denn dieser Weg wird von Bedienungen bei Festen intensiv genutzt. Schließlich entschied der Gemeinderat, die Tür zwischen Küche und Halle so wie vom Architekt vorgeschlagen einzubauen, zwischen Geräteraum und Küche ein zweiflügelige Tür mit über 180 Zentimetern Durchgangsbreite einzubauen.

Außerdem wird die vorhandene Leichtbauwand zwischen Küche und Geräteraum durch eine brandhemmende Wand ersetzt. Die neuen Türen werden ebenfalls brandhemmend sein. Für diese Umbauten sind 11.150 Euro bewilligt.