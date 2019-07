Herr Meyer, was empfanden Sie, als sie erfuhren, dass Sie den Sprung in den Gemeinderat geschafft haben?

Im ersten Moment war ich doch sehr überrascht, dass mir so viele Bürger ihr Vertrauen geschenkt haben. Im gleichen Moment habe ich mich sehr darüber gefreut und freue mich jetzt auch über die neue Herausforderung.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an sich? Haben Sie auch Schwächen?

Meiner Meinung nach bin ich sehr teamfähig, kontaktfreudig und offen für neue Herausforderungen. Ich denke das sind alles Eigenschaften, die mir in meiner neuen Position helfen werden. Zu meinen Schwächen zählt, denke ich, in manchen Momenten einfach die Ungeduld.

Wofür wollen Sie sich in den nächsten fünf Jahren einsetzen, und warum?

Nicht ich alleine, sondern wir als Unabhängige Bürger wollen uns für ein Zuhause für alle Generationen einsetzen. Unsere junge Bevölkerung ist unsere Zukunft, und die ältere hat in der Vergangenheit viel geleistet und Erfahrung gesammelt. Ein Zusammenspiel aus beiden ergibt die richtige Mischung für die Zukunft der Gemeinde. So wollen wir etwa die Kigas und Schulen weiter fördern. Ebenso soll das Schwimmbad familienfreundlicher gestaltet werden. Auch das Ehrenamt und die Vereine müssen, soweit es möglich ist, weiter gefördert und unterstützt werden. Eine Gemeinde wie unsere lebt vor allem von den Vereinen.

Haben Sie einen Lieblingsort in Ihrer Stadt oder Gemeinde?

Einen direkten Lieblingsort in der Gemeinde hab ich nicht, da ich mich in unserem Ort allgemein sehr wohl fühle. Jedoch sehe ich die Festhalle in Dossenbach als einer der wichtigsten Orte in unserer Gemeinde, an diesem Ort trifft man jung und alt an Festen und Veranstaltungen unterschiedlicher Vereine und kann sich gemeinsam in schöner Atmosphäre austauschen.