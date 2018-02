Schwörstadt Dossenbacher Narrenbaum ist erstmals höher als Baum in Schwörstadt

Dossenbacher Narrenbaum ist erstmals höher als Baum in Schwörstadt

Auch im kleineren Ortsteil von Schwörstadt, in Dossenbach, zeigt nun der Narrenbaum, dass die Fasnacht endgültig das kleine Dinkelbergdörfchen erreicht hat.

Beim Narrenbaumstellen mit anschließendem Hemdglunkiball zeigte die Guggenmusik Waieblätzer mal wieder, dass sie nicht nur Musik machen kann, sondern auch jährliche Veranstaltungen auf die Beine stellen. So nutzten sie in diesem Jahr die Steilvorlage vom Schwörstädter Ehrenoberschneck Wolfgang Schneider, der den Dossenbachern die Chance geben wollte, einen größeren Baum zu haben. Sie stellten in Dossenbach den Narrenbaum mit 23,50 Metern.

Damit ist er stolze 2,30 Meter höher als der Schwörstädter Baum. Ralf Stobbe von den Waieblätzer meinte: „Diese Aufforderung von Wölfi mussten wir ja nutzen.“

Nachdem der Baum dann sicher stand, ging es mit einem kleinen Umzug gemeinsam in die Sommerfesthalle. Dort sorgten im Dreiviertelstundentakt befreundeten Guggemusiken für ausgelassene Stimmung. Den Auftakt machten die Los Chrachos aus Todtnau, gefolgt von den Pfuus-Bagge aus Eichsel, den Nachtfalter-Schränzer aus Pratteln sowie der Gugge Hellikä, ebenfalls aus der Schweiz. Auch dabei die Hotze-Hüller Rickenbach und die Nachbarn aus Öflingen, die Rhy-Wehra-Schränzer.

Zwischen dem Guggensound und im Anschluss sorgte DJ BaCo für beste Stimmung. Auch der Vorsitzende der Waieblätzer, Sven Ernst, zeigte sich zufrieden. „Ich denke, wir haben hier wieder einiges auf die Beine gestellt und wieder mal gezeigt, das wir auch als Veranstalter was drauf haben“, sagte er zu dem gelungenen Event.