Schwörstadt Dossenbach legt kräftig zu: 40 neue Einwohner im vergangenen Jahr

Alteingesessene und Neubürger gaben sich die Hand bei den Bürgerbegegnungen im Dossenbacher Bürgersaal. Mit 40 neuen Einwohnern wuchs der Ortsteil 2017 deutlich, der somit nun 527 Bürger zählt.

Zu den Bürgerbegegnungen kamen zahlreiche Dossenbacher, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, auf das neue Jahr anzustoßen und natürlich, um die Neubürger kennenzulernen. Mehr als hundert Besucher drängten sich im Bürgersaal, darunter Ortschaftsräte und Schwörstädter Gemeinderäte sowie Alt-Bürgermeister Artur Bugger und der frühere Ortsvorsteher Kurt Vollmer. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat begrüßte die Neubürger und lud sie ein, sich aktiv an der Gestaltung des Dorflebens zu beteiligen. „Es gibt für jeden etwas in Dossenbach, Sie müssen nur mitmachen“, so Trautwein-Domschat. Rund 20 waren der Einladung gefolgt und wurden namentlich vorgestellt.

Eine der Neubürgerin ist Esther Sahiner, die mit ihrer Familie aus Schopfheim nach Dossenbach gezogen war. Sie hatten die Gelegenheit genutzt, als es in Dossenbach ein altes Haus zu kaufen gab. Nach der Sanierung waren sie dann im vergangenen Mai eingezogen. „Ich bin ganz froh hier, leider haben wir nur wenig Zeit“, erzählte Sahiner, die zusammen mit ihrem Ehemann ein Taxiunternehmen betreibt. Aufgrund des Zeitmangels, und weil sie schon in Vereinen in Schopfheim aktiv sind, können die Sahiners sich zunächst nicht aktiv einbringen. „Ich bin bei Festen aber gerne dabei, auch zum Helfen“, sagte Sahiner, die sich nach dem Umzug ihren Nachbarn persönlich vorgestellt hat.

Im Sommer war Familie Emmenecker in die Kirchstraße gezogen. Mit dem Neujahrsempfang fühlen sie sich herzlich willkommen geheißen. „Ich kann jetzt schon sagen, die Dossenbacher sind ein lustiges Völkle und offen für alle“, meinte Elmar Emmenecker. In der Kirchstraße hatten sie das Haus der Eltern von Ehefrau Anja übernommen, davor hatten sie in Schopfheim gewohnt. Das Haus von etwa 1840 ist eines der wenigen, das den Dorfbrand von 1851 überlebt hatte, erzählte Emmenecker, teilweise wurde das Haus in der Vergangenheit schon modernisiert und erweitert, trotzdem muss noch viel gemacht werden. Zu der Feier haben sie auch Tochter Hanna mitgebracht. „Ich war früher im Gesangsverein, aber das war noch zu Grundschulzeiten“, sagte Mutter Anja, die mit Willi erneut schwanger ist. „Sobald der Kleine auf der Welt und aus dem Gröbsten raus ist, werden wir uns auch deutlich mehr einbringen.“

Ortsvorsteher Arndt Schönauer blickte auf das vergangene Jahr zurück und lobte die vielen aktiven Helfer im Dorf, wie etwa Jürgen Nass, der in Eigenleistung an der Kirche eine Beleuchtung anbrachte. Weitere Helfer errichteten bei der Kirche ein Geländer und einen Steingarten. Schönauer dankte auch den Einkäufer-Busfahrern, dem Bolanz-Bänklepflege-Team, dem Brunnenteam, den Blumengießerinnen, dem Ortseingangspflegeteam und den ehrenamtlichen Helfern beim Seniorennachmittag in Schwörstadt. Für 2018 kündigte er an, dass Feldwege asphaltiert und weitere Ortsstraßen saniert werden sollen. Mit dem Baubeginn des Herwegh-Wanderwegs werde noch auf die Zusage des Zuschusses durch den Naturpark Südschwarzwald gewartet, so Schönauer. „Dossenbach hat im Moment 527 Einwohner. Dies entspricht einem Zuwachs im letzten Jahr von 40 Einwohnern. In unserem Baugebiet Zohlen sind bereits 15 Bauplätze bebaut und einige schon bezogen“, so Schönauer.

Bei belegten Brötchen, aufgeschnittenem Zopf und anderen Leckereien konnten sich die neuen und alten Dossenbacher im Gespräch dann näher kennenlernen.