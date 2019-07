von Heinz Vollmar

Zum vierten Mal hat der SV Schwörstadt den Ford-Östringer-Jugendcup ausgerichtet. Mehr als 50 Mannschaften von den Bambini bis zu den D-Junioren beteiligten sich und erlebten an vier Tagen ein wahres Fußball-Spektakel.

Das Teamerlebnis steht im Mittelpunkt

„Im Mittelpunkt des Jugend-Fußball-Cups stand auch in diesem Jahr das Team-Erlebnis“, wie der Vorsitzende des SV Schwörstadt, Alexander Burkart, berichtete. Er betonte, dass jedes der teilnehmenden Kinder unabhängig von der Platzierung einen Erinnerungspreis erhielt. Bei den E-und D-Junioren wurden darüber hinaus die ersten drei Plätze mit Pokalen belohnt.

Einlaufen wie die Stars – dieses Gefühl gab‘s beim vierten Jugendcup des SV Schwörstadt. | Bild: Heinz Vollmar

Das soziale Engagement des Vereins

Darüber hinaus verwies er auf das soziale Engagement des SV Schwörstadt während des Jugendcups, das in jedem Jahr eine andere Einrichtung unterstützt. In diesem Jahr war es die Fußballmannschaft des St.Josefshauses in Rheinfelden-Herten, der ein Teil des Erlöses aus der reichhaltigen Tombola des Östringer-Cups zugute kam. Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende des SV Schwörstadt über die Teilnahme einiger Bewohner des St.Josefshauses, die sich in vielerlei Hinsicht als wertvolle Helfer beim Jugendfußball-Spektakel vor Ort mit einbrachten.

Die sportliche Fairness gilt

Für die jungen Fußballer stand natürlich auch bei der vierten Auflage „König Fußball“ im Mittelpunkt des Interesses. Und so wurde nicht nur um Tore und Punkte gekämpft, sondern auch um die sportliche Fairness. Belohnt wurden die Fußballkids dafür, indem man ihnen von Seiten des Veranstalters den Respekt und die Hochachtung zukommen ließ, wie dies auch bei Champions-League-Spielen der Fall ist.

Auflaufen wie die Fußballstars

Und so ertönte vor jedem Spiel nicht nur die entsprechende Champions-League-Melodie, sondern auch das Drumherum war so gestaltet wie beim Auflaufen weltbekannter Fußballmannschaften – jubelnde Fans inklusive. Dass dies den Kids gefiel, war Ehrensache und so fühlten sie sich nicht nur auf dem Platz wie die großen Fußballstars, sondern auch im Fußballcamp.

Begeistert zeigten sich am Ende alle großen und kleinen Fußballfans, denn neben dem Jugendturnier veranstaltete der SV Schwörstadt parallel ein Alte-Herren-Turnier, während am Samstag ein Elfer-Gaudi-Turnier die Lachmuskeln strapazierte.