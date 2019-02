von Helmut Kohler

Der gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 neun Stunden zu sonnige und nur 0,6 Liter pro Quadratmeter (l/m²) zu trockene Januar war mit einem leichten Temperaturüberschuss von 0,3 Grad Celsius (°C) bereits der zehnte zu warme Monat in Folge.

Tief und Hoch: "Zeetje" und "Angela"

Unter dem wechselnden Einfluss von Tief „Zeetje“ und Hoch „Angela“ startete das Jahr bei für die Jahreszeit etwa einem Grad zu hohen Temperaturen mit einem Wechsel von Sonne, Wolken und Regen. Am 5. Januar brachte der erste Schneefall eine etwa ein Zentimeter hohe Schneedecke, die jedoch bei Plustemperaturen bis zum Abend wieder taute. In der Folge verabschiedete sich Hoch „Angela“ und die Tiefs „Andre“, „Benjamin“ und Christoph“ sorgten mit schwankender Schneefallgrenze für trübes Schauerwetter.

"Donald" bringt Neuschnee

Am 12. war Tief „Donald“ mit zwei Zentimeter Neuschnee für die höchste Schneedecke in diesem Herbst/Winter verantwortlich, die jedoch mit der Zufuhr wärmerer Luftmassen wieder taute. Bei dem nachfolgenden Regen durch Tief „Florenz“ fiel vom Abend des 12. Januars bis zum Morgen des 14. Januars innerhalb von 36 Stunden mit 51 l/m² 61 Prozent des langjährigen gesamten Januar-Niederschlags. In der ersten 1°C zu warmen und niederschlagsreichen Januarhalbzeit fiel somit mit 68,6 l/m² schon 82 Prozent des Januarsolls und die Sonne schien an 15,5 Stunden erst 28 Prozent des normalen Januar-Sonnenscheins.

Maritime Polarluft

Unter Zwischenhocheinfluss begann die zweite Januarhälfte recht sonnig. Nachdem Tief „Hinne“ mit Regen- und Schneeschauern nochmals für 1,8 l/m² Niederschlag sorgte, war ab dem 18. Januar das Hoch „Brigida“ mit maritimer Polarluft wetterbestimmend. Während die erste Winterhälfte noch deutlich zu warm ausgefallen war, erwartete uns jetzt mit einem Sonne-Wolkenmix mit Schneeflocken ruhiges, aber recht kaltes Winterwetter.

Hochnebel verdeckt Blutmond

Am Morgen des 21. Januar verhinderte Hochnebel jedoch die Sicht auf den Blutmond und mit einer Tages-Höchsttemperatur von –0,1°C verzeichneten wir den ersten Eistag (Dauerfrost). Mit –5,4°C wurde am 25. die kälteste Temperatur im Januar erreicht.

Höchste Temperatur des Monats

Das Tief „Laszlo" beendete am 26. den Witterungsabschnitt. Durch die von Westen einströmende milde Meeresluft gingen die Schneeschauer in Regen über, und am 27. Januar gab es mit 9,0 °C die höchste Temperatur des Monats. Mit Tief „Martin“ kam die Luft ab dem 28. Januar zunehmend aus Norden, wodurch bei langsam sinkenden Temperaturen die Schauer wieder in Form von Schnee fielen.

"Oskar" kann sich nicht entscheiden

Unter dem Einfluss von Tief „Oskar“ blieb dieses wechselhafte Wetter bis zum Monatsende erhalten, wobei am 31. Januartag mit drei Zentimetern die höchste Schneehöhe des Monats gemessen wurde.