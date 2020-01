von Rolf Reißmann

„In Harmonie vereint“ heißt das Stück, mit dem der Musikverein Schwörstadt seine 127. Hauptversammlung eröffnet hat. Doch genauso, wie der Verein auf Tradition setzt, setzt er auch auf seine Zukunft und plant etwa ein großes Jugendprojektkonzert.

Der Vorsitzende Christian Ebner blickte zufrieden auf 2019 zurück: „Es war ein sehr gutes Jahr.“ Bei zahlreichen Veranstaltungen in der Gemeinde war der Musikverein im wahrsten Sinne des Wortes mit im Spiel, bei der Fasnacht, zum 1. Mai, am Weißen Sonntag und am Volkstrauertag. Als ideenreiche Helfer erwiesen sich mehrere Vereinsmitglieder bei der Kinderferienaktion. Höhepunkte waren die beiden großen Konzerte, zunächst im Frühjahr das Doppelkonzert, zu dem der Musikverein Wiechs angereist war. Im Herbst lockte der Musikverein mehr als 200 Besucher zum Kirchenkonzert.

Mehrfach gastierte das Orchester auch auswärts. Wie immer erwiesen sich die Musiker auch als gute Gastgeber beim Gartenfest, den Montagabend hatte wieder der Förderkreis als Ausrichter übernommen. „Ein gutes Stück vorangekommen sind wir in der Ausbildung unsere Nachwuchses“, freute sich Ebner. „Unsere Blockflötenklassen sind begehrt und dank der Förderung durch die Gemeinde können wir nun auch kontinuierlich Mädchen und Jungen an die Musikschulen Rheinfelden und Bad Säckingen schicken.“

Diese Konzerte stehen an

Bereits am kommenden Sonntag, 26. Januar, gestaltet der Musikverein zum Neujahrsempfang der Gemeinde den ersten Auftritt des Jahres. Das erste Halbjahr wird zwei Höhepunkte bieten, einmal das Doppelkonzert Ende März, zu dem der Musikverein Niederhof erwartet wird. Im Mai dann richtet Schwörstadt das sogenannte „1 – 1 – 1-Konzert“ aus. Etwa 100 Kinder und Jugendliche treffen sich an einem Wochenende, bilden ein Orchester und spielen ein Konzert. Was sie von Freitagabend bis Sonntagmittag proben, spielen sie am Sonntagnachmittag für die Gäste.

Dirigent Tobias Zwicky blickte auch schon mal auf das Jahreskonzert im Dezember voraus. In Anlehnung an das vor einigen Jahren aufgeführte Konzert mit Theaterstück soll erneut ein szenisch bereichertes Programm gestaltet werden. Da sind also wieder viele gute Ideen gefragt.

Die turnusmäßigen Wahlen liefen ohne Überraschungen ab, etliche Funktionsträger wurden wieder gewählt: Christian Ebner (Vorsitzender), Niklas Endler (stellvertretender Vorsitzender), Michael Vogt (Kassierer), Sonja Ebner (Schriftführerin) und Jean-Christophe Naas (Vizedirigent). Neu in den Vorstand kamen Denise Ruthenbeck als Jugendleiterin und Florian Vogt als Notenwart, Beisitzer wurden Kristina Schäuble und Lena Schlageter.

Der Musikverein Schwörstadt hat 183 Mitglieder, davon 35 Aktivmitglieder und 24 Zöglinge. Kontakt per E-Mail (info@musikverein-schwoerstadt.de).