Schwörstadt Der Monat März war 2018 mehr Winter als Frühling

Dass der März in diesem Jahr zu kalt war, bestätigen die Wetterdaten von unserem Experte Helmut Kohler aus Schwörstadt.

Der März zeigt sich aus meteorologischer Sicht als Frühlingsmonat und Wintermonat zugleich. Kaltlufteinbrüche mit Schneefällen sind im ersten Frühlingsmonat an der Tagesordnung, deswegen zählt der „Märzwinter“ auch zu den meteorologischen Singularitäten. Im diesjährigen 1°C zu kalten, 22 Stunden zu sonnenscheinarmen und 17,2 Liter pro Quadratmeter (l/m²) zu trockenen März trifft jedoch eher die Aussage Spätwinter statt Frühling zu.

Noch nie seit Helmut Kohlers Aufzeichnungsbeginn 1997 hatte es so einen kalten Start in den meteorologischen Frühling. Die ersten beiden Märztage waren allesamt Eistage mit Dauerfrost, wobei der 1. mit einer Durchschnittstemperatur von minus 3,9°C der kälteste Märztag seit Aufzeichnungsbeginn war. Mit einer Pulverschneedecke von sechs Zentimetern gab es am 2. März eine Schneehöhe, die im gesamten meteorologischen Winter 2017/2018 nie erreicht wurde.

Unter dem Einfluss von Hoch „Helmut“ kletterte die Tages-Höchsttemperatur am 3. mit plus 3°C erstmals seit fünf Tagen in den positiven Bereich. Niederschlagsfrei und mit viel Sonnenschein stiegen die Temperaturen täglich an, so am 5. März frühlingshafte 14,6°C verzeichnet werden konnten. Die Tiefdruckgebiete „Ulrike“, „Verena“, „Wiebke“, „Xenia“ und „Yuliya“ sorgten ab dem 7. März mit milder Meeresluft aus Südwesten für anhaltend wechselhaftes, meist mildes Wetter. Die erste meist tiefdruckbestimmte Märzhälfte war somit 0,8°C zu kalt, und die Sonne zeigte sich an 52,5 Stunden erst 39 Prozent des Märzsolls.

Mit Tief „Zsuzsa“ startete die zweite Märzhalbzeit zunächst mild, bevor durch Tief „Annegret“ der Winter nochmals seine Fühler ausstreckte. Am Abend des 17. ging der Regen in Schnee über. Nachdem Tief „Brigitte“ noch für einige kurze Schneeschauer sorgte, brachte Hoch „Irenäus“ ab dem 20. mit einer Bisenströmung kalte kontinentale Festlandsluft, was nachts zu deutlichem Frost führte. In so einer sternenklaren Nacht sank die Temperatur am Morgen des 22. März auf –5,0°C ab.

Ab dem 23. übernahm Hoch „Jost“ die Regie. Am 28. griff das Frontensystem der Tiefs „Deirdre“ und „Elisabeth“ auf die Region über und bescherte bis zum Monatsende wechselhaftes Schauerwetter.