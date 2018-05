Schwörstadt Deponie Lachengraben wächst nach Erweiterung über die Grenze des Landkreises

Weil die Kapazität am Lachengraben erreicht ist, soll eine zusätzliche Fläche von 2,1 Hektar für Müll geschaffen werden. Das zuständige Landratsamt Waldshut hat in Schwörstadt über die Pläne informiert.

Die zentrale Mülldeponie des Landkreises Waldshut liegt direkt an der Grenze. Dabei war das zu Zeiten der Planung nicht der Fall. Ende der 60er und Anfang 70er Jahren wurde die Anlage der Deponie am Lachengraben vorbereitet, damals im Kreis Säckingen. Als 1974 die Planfeststellung erfolgte, war der Landkreis aufgelöst. So kommt es, dass heute von den 22 Hektar Fläche rund zwei Drittel im Kreis Waldshut und ein Drittel im Kreis Lörrach liegen. Bisher wurde 1,9 Millionen Kubikmeter Müll eingelagert – jetzt wird erweitert.

„Wir müssen die bisher ungenutzten Bereiche für die Einlagerung vollständig erschließen“, sagte Hansjörg Rotzinger, Technischer Leiter der Abfallwirtschaft, am Mittwochabend bei einer Bürgerinformation in Schwörstadt. „Die zu erschließenden Bereiche liegen auf der Gemarkung Ihrer Gemeinde“, so Rotzinger an die rund 20 Interessierten gerichtet, die zur Veranstaltung gekommen waren.

Direkt an der Kreisgrenze sollen ab 2019 weitere 2,1 Hektar für die Mülleinlagerung genutzt werden. Bereits in den 90er Jahren wurde die Deponie nach zeitgemäßen technischen Möglichkeiten ausgestattet. So sind Sammelkanäle für Sickerwasser angelegt worden. Das entstehende Methangas wird ebenfalls gesammelt und in einer Schwachgasentsorgungsanlage verbrannt.

Grundlegend verändert haben sich die aufgenommenen Materialien. Nachdem inzwischen der gesamte Hausmüll des Landkreises in schweizerischen Anlagen verbrannt wird, kommt von dort die Schlacke zurück, außerdem werden Bauschutt sowie weitere, entmetallisierte Materialien eingebracht. Asbesthaltige Stoffe werden verkapselt. Jährlich gelangen etwa 17 000 Kubikmeter an den Lachengraben. Die auf der bisher genutzten Fläche noch vorhandene Kapazität liegt bei reichlich 19 000 Kubikmetern. Deshalb wird ein weiterer Teil auf dem dafür vorgesehenen Areal vorbereitet.

Das Regierungspräsidium Freiburg teilte dazu mit, dass bereits bei der Planfeststellung festgelegt wurde, die später zu nutzenden Bereiche nach den dann jeweils neuesten technischen Möglichkeiten auszustatten. Dazu wird auf einer dreilagigen Keuperschicht von 1,20 Meter Dicke noch eine Asphaltdichtung aufgebracht, dann noch eine Entwässerungsschicht.

Recht umfangreich stellte der Biologe Michael Riehle von einer Karlsruher Umwelt- und Landschaftsplanung die bereits erfolgten Artenschutzprüfungen vor. So wurden bei Untersuchungen auf dem bisher ungenutzten Deponiegelände sechs Fledermausarten, mehrere Populationen Haselmäuse, 52 Vogelarten sowie acht Reptilien- und Amphibienarten festgestellt. Dazu gehören auch relativ seltene Arten wie drei unterschiedliche Spechte, der Pirol und Goldhähnchen, Zaun- und Mauereidechsen.

Tiere werden umgesiedelt

Für etliche Tiere wird nun die Umsiedlung vorbereitet. Der angrenzende Wald soll aufgewertet werden, damit ihn die Tiere als Siedlungsgebiet annehmen. So blieben auf einem Rodungsgebiet die Wurzeln der Bäume bisher im Boden, weil dort bis vor wenigen Wochen die Haselmäuse ihren Winterschlaf hielten. Nun werden sie in künstliche Höhlen gelockt, die dann in den benachbarten Wald umgesetzt werden. Auch Eidechsenzäune und vor allem Bauzeitbegrenzungen wird es geben.

Gemeinderätin Doris Schütz erinnerte daran, dass vor einigen Monaten über die Einlagerung leicht radioaktiver Stoffe gesprochen wurde. „Dies wird auch künftig nur in dem Rahmen erfolgen, wie dafür Kapazität auf der Deponie besteht“, erläuterte Anna Kremser, Dezernentin im Landratsamt Waldshut. „Die Deponie ist dafür geeignet und wir sind verpflichtet, auch solche Materialien bei den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen anzunehmen.“ Dies ist vor allem die Einkapselung der Stoffe in Schlacke.