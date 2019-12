von Rosa di Nardo

Gespannt warteten die 200 Besucher auf den Beginn des Jahreskonzerts des Musikvereins Dossenbach am Samstagabend Platz im Bürgersaal. Das abendliche Thema „Filmmusik“ wurde eröffnet mit dem Soundtrack von „Avengers: Endgame“. Die verschiedenen Motive des Films, die passend zur Musik auf die Leinwand im Hintergrund projiziert wurden, wurden so einnehmend und pompös interpretiert, wie sie im Film gezeigt wurden. 36 Orchestermitglieder ließen den neun Instrument -Arten Raum, sich zu beweisen. Dabei konnte sich jede Gruppe durch Soli profilieren.

Das nächste Stück aus „How to Train Your Dragon“ sagte voraus, wie die sauberen Übergänge zwischen verschiedenen Teilen eines Arrangements die Konzentration des Publikums den Abend lang aufrechterhalten würde. Die „Lokführerin“ Gloria Giorgio dirigierte den turbulenten „Polarexpress“ souverän: Der Zuschauer spürte die wilde Fahrt der Protagonisten des Films, angetrieben durch das hohe Tempo des Stücks. Die Reduzierung auf einzelne Instrumente erlaubte nachfolgend eine stimmige Entfaltung des gesamten Orchesters.

Tierisches und exotisches Vergnügen

Nach der Pause entschwebte das Publikum mit „Aladdin“ auf dem fliegenden Teppich in den Sonnenuntergang. Das Orchester sorgte für verträumte Klänge. „Madagascar“ wiederum erzeugte Aufbruchsstimmung: Die bekannte Melodie wurde freundlich und feierlich interpretiert. Den Musikern gelang es, abwechselnd die Stimmung aufzulockern und Spannung aufzubauen.

Die Moderatoren führten unterhaltsam durch den Abend, beispielsweise als Delias Bührer in die Rolle von „Vaiana“ schlüpfte, eines jungen Mädchens. Im gleichnamigen Film möchte sie mit Halbgott Maui, der von der Moderatorin Marina Bolanz dargestellt wurde, ihre Insel retten. Auch das Orchester zeigte in diesem Stück, dass man nur gemeinsam stark ist. Große Spannung wurde durch das erfahrene Zusammenspiel der Instrumente aufgebaut. Andererseits erweiterten gelungene Soli das Repertoire, wie das der Saxophonistin Karin Gentner während „How Far I‘ll Go“.

Starker Abschluss und gemütliche Zugabe

Einen starken Abschluss bot „The Greatest Showman“ mit emotionalen Titeln wie „A Million Dreams“, in dem die Instrumente miteinander im Dialog standen. Das Publikum dankte dem Orchester mit langem Applaus. Die Zugabe „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, die beklatscht wurde, empfand der Vorsitzende Gerd Bolanz als „guten Vorsatz für die kommenden Feiertage“.

Ausgelassen wurde es in der darauffolgenden Theateraufführung „Wehe, wenn‘s ein Junge wird!“. Kurzweilige Witze sorgten für viel Gelächter im Publikum. Sympathisch und pointiert präsentieren die Protagonisten die Angst, Vater zu werden. Schlussendlich traf es den, mit dem keiner gerechnet hatte: „Dorfdepp Vinzenz“, der von Samuel Fingerlin gespielt wurde. Nachdem der Vorhang fiel, blieben die Zuschauer lange an ihren Tischen sitzen. Sie ließen den Abend ausklingen und summten lächelnd eine der einprägsamen Melodien.

Beim Jahreskonzert wurden Markus Asal und Bernhard Bühler für ihr 25-jähriges Engagement als Aktivmitglieder im Musikverein Dossenbach und damit eingeschlossen im Alemannischen Musikverbund mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet und mit einem besonderen Geschenk bedacht.