Schwörstadt Das Jahr 2017 geht in Schwörstadt mit einem Wetterrekord zu Ende

Frühlingsgefühle an Silvester: Mit nächtlichen Temperaturen im zweistelligen Bereich verzeichnet Wetterexperte Helmut Kohler in Schwörstadt einen Rekord.

Zum Jahresabschluss noch ein neuer Rekord: Noch nie seit Helmut Kohlers Aufzeichnungsbeginn 1997 gab es in Schwörstadt mit 11,4°C so eine hohe Mindest-Temperatur wie vergangene Nacht. Steigt die Temperatur heute noch über 15,8°C an, so würde auch der alte Dezemberrekord vom 13. Dezember 2000 übertroffen, schreibt Kohler an die Redaktion und wünscht einen guten Rutsch. Dem schließen wir uns an und wünschen allen Leserinnen und Lesern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!