von Rolf Reißmann

Seit 20 Jahren gibt es in Schwörstadt Betreutes Wohnen. Mit einem kleinen Empfang erinnerten Betreiber und Bewohner nun an diesen runden Geburtstag und nahmen gleichzeitig auch Abschied. Denn die Betreiber stellen ihr Engagement aus Altersgründen ein.

Die Anfänge

Der Bedarf für diese Wohnform kam Ende der 1990er Jahre auf, doch die Gemeinde konnte damals keine Unterstützung geben. Familie Frank hatte aber ein Grundstück und auf dem entstand für 1,5 Millionen Mark ein zweckmäßiges Haus. Die sechs Wohnungen sind allesamt barrierefrei, auch die Bäder sind seniorengerecht ausgestattet. Für die Beheizung wurde schon damals eine Wärmepumpe installiert. In den ersten Stock führt ein Treppenlift. Auch alle anderen Voraussetzungen wurden erfüllt, so übernahmen die Sozialstation Rheinfelden die Versorgung der Bewohner, das Deutsche Rote Kreuz die Ausstattung mit dem Notrufsystem.

Vor allem aber absolvierte Maria Frank eine dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin, damit konnte sie die Leitung übernehmen. 19 Menschen wohnten unter den günstigen Bedingungen in diesem Haus. Vielfach lobten sie die freundliche, nahezu familiäre Atmosphäre. „Gern erinnern wir uns daran, dass wir mit den Bewohnern nicht nur hier vielfach gesellig zusammen saßen, auch gemeinsame Ausflüge sorgten stets für viel Freude“, erinnerte sie sich. „Wichtig war für uns aber auch das stets gute Verhältnis zu den Angehörigen der Bewohner.“

Lob

Stephanie Grün, Bereichsleiterin der Sozialstation Rheinfelden, bestätigte, dass die technischen Lösungen in diesem Haus überaus vorteilhaft waren, aber auch sie ersetzen nicht die zwischenmenschlichen Kontakte. „Und genau diese fanden die Bewohner in diesem Haus, täglich waren über viele Stunden Ansprechpartner da.“ Dies alles habe aber so gut funktioniert, weil die gesamte Familie mit unterstützt habe, meinte Maria Frank.

Nun, da sie bereits das 70. Lebensjahr überschritten hat, möchte sie diese Aufgabe aufgeben. Deshalb läuft das Betreute Wohnen aus, die beiden letzten Bewohner werden noch vertragsgemäß versorgt. Neue Mieter ziehen ohne Betreuung in die altersgerechten Wohnungen ein.

So geht es weiter

Mit Blick auf das vorbereitete Wohngebiet am Rhein empfiehlt Maria Frank, dort eine solche Einrichtung vorzusehen. Robert Müller vom Sozialdezernat des Landratsamts bestätigt den wachsenden Bedarf. Man müsse von ungefähr vier Prozent der Bevölkerung ausgehen, die im Betreuten Wohnen auch im Alter relativ lange selbständig ihren Alltag gestalten können. Für Schwörstadt sollte man etwa 14 Plätze vorsehen. Nun geht zwar zunächst das Betreute Wohnen im Ort zu Ende, doch besteht damit ein gutes Beispiel für zukünftige Angebote dieser Art.