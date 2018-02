Schwörstadt Bürgermeisterin will Partnerschaft mit Aillevillers-et-Lyaumont neu beleben

Interview mit Schwörstadts Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat über eine mögliche Wiederbelebung der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Aillevillers-et-Lyaumont.

Sprechen Sie eigentlich Französisch, Frau Trautwein-Domschat?

Très bien. Ich spreche es nicht perfekt, aber doch so gut, dass ich mich problemlos auf Französisch unterhalten und auch schreiben kann. In Schrift und Sprache gut, aber ich will es auch nicht übertreiben.

Die Beziehungen zu Schwörstadts Partnergemeinde Aillevillers-et-Lyaumont lagen zuletzt eher brach. Wie war die Beziehung nach Frankreich bei Ihrem Amtsantritt?

Die Feuerwehren haben regelmäßig Kontakt zu einzelnen Veranstaltungen. Von uns geht immer eine Delegation zum Barbarafest und vorher waren sie bei uns bei der Abschlussübung im Oktober und sind auch zum Kameradschaftsabend in Dossenbach geblieben. Herr Henle hat mir schon im Wahlkampf über die Situation berichtet, dass die Partnerschaft eingeschlafen sei. Er hat mir auch Unterlagen an die Hand gegeben. Ich hatte mich dann im Gemeinderat und in der Bevölkerung erkundigt, was denn noch läuft. Dabei hat sich herausgestellt, dass nicht mehr viel geht.

Haben Sie schon Kontakt mit Bürgermeister Jean-Claude Tramesel aufgenommen?

Ich hab es gleich angepackt. Ich habe angerufen und mich telefonisch bei Jean-Claude Tramesel vorgestellt. Ein persönliches Gespräch ist immer hilfreicher als ein Telefonat. Ich habe nachgefragt, ob wir uns mal treffen könnten, um uns bei der Gelegenheit über dieses Thema zu unterhalten zu können, also wie man auch aus französischer Sicht die Partnerschaft beleben kann.

Waren Sie schon in Aillevillers-et-Lyaumont?

Telefonisch hat Jean-Claude Tramesel mich und meinen Mann zu einem Anlass mit der dortigen Feuerwehr und anderen jungen Leuten eingeladen. Das war ein Grillfest an einem Fischweiher, nicht in Aillevillers, sondern im Nachbarort. Jean-Claude Tramesel meinte, es wäre halt ohne Protokoll, da hab ich gesagt: Super, machen wir das ohne Protokoll, um einfach mal anzufangen. Dann sind wir in unsere Partnergemeinde hingefahren und haben gemeinsam am Étang de Clérjus einen Nachmittag verbracht.

Und wie möchten Sie die Partnerschaft jetzt gestalten?

Darüber haben wir uns dann auch unterhalten und im Gemeinderat sind wir auch darüber am Nachdenken. Ich habe auch schon diverse Bürger angesprochen, was sie für Wünsche, Ideen oder Vorstellungen haben. Natürlich auch die Vereine, ob wir über die etwas Verbindendes gestalten könnten. Es gibt im Moment nichts Aktives außer den Kontakten der Feuerwehr. Wir müssen neue Anknüpfungspunkte finden.

Wie hat Ihnen der Besuch in Frankreich gefallen?

Wir wurden sehr herzlich empfangen im Privathaus des Bürgermeisters und seiner Ehefrau. Da haben wir erst einen Kaffee getrunken mit selbstgemachter Brioche, die sie extra für uns gebacken hat. Bis Mittag ist Jean-Claude Tramesel mit uns das Gemeindegebiet abgefahren und dann am Nachmittag waren wir an dem Weiher. Dort haben wir noch eine schwedische Variante von Pétanque gespielt. Wir wurden super aufgenommen. Es war wirklich ein herzlicher, entspannter Nachmittag ohne Anlaufschwierigkeiten. Die Landschaft dort ist zauberhaft, von dort aus kann man wunderbare Wandertouren in die Vogesen unternehmen.

