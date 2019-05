von Rolf Reißmann

Zwar gehört die Gemeinde mit ihren knapp 2500 Einwohnern nicht zu den großen, doch die zu bewältigenden Aufgaben stehen denen der größeren Städte in nichts nach. Und so zeigten die Gespräche der Kandidaten für den Gemeinderat in den vergangenen Wochen, dass die Einwohner dem Gemeinwohl dienende Lösungen erwarten. Das hörten auch die Kandidaten der CDU, als sie sich am Freitag den Bürgerfragen stellten. Wie bei all diesen Runden kamen auch diesmal nur relativ wenige, aber sehr interessierte Einwohner.

Mit Rückblick auf die zu Ende gehende Wahlperiode erinnerte Harald Ebner daran, dass die meisten Diskussionen im Gemeinderat von der CDU ausgelöst wurden. Vor dem Bürgermeisterwechsel waren fast nur sie es, die Fragen stellten, nach dem Wechsel im Amt und mit etlichen nachgerückten Gemeinderäten finden auch diese mehr und mehr zur Diskussion.

Auf jeden Fall, so bekräftigten die anwesenden Einwohner, haben sich Stimmung und Sachlichkeit im Rat deutlich verbessert. In Anspielung auf das Wahlmotto der Unabhängigen Bürger meinte Ebner, junges Denken reiche nicht, gerade angesichts der bereits sei mehreren Jahren anhängigen komplexen Probleme sei Erfahrung notwendig.

Doris Schütz wies auf anstehende große Aufgaben für die neue Wahlperiode. So muss auch Schwörstadt auf das neue kommunale Haushaltsrecht umstellen, das werde enormer Aufwand für Rat und Verwaltung. Die Infrastrukturerhaltung gewinne zunehmend an Bedeutung, damit die Gemeinde wirklich funktioniert. Auch deshalb wäre es gut,wenn der Rat einen großen Teil seines Fachwissens erhalten könnte. Matthias Kipf sprach den Dorfentwicklungsplan an, die CDU habe diese Zielerklärung gefordert, nun müsse sie auch intensiv daran arbeiten.

Auf einen Einwand aus der Bürgerschaft meinte Ebner, Kommunalpolitik sei keine „große“ Parteipolitik, dabei gehe es stets um sehr direkte Lösungen, die jeder Einwohner nachvollziehen kann.

Christoph Frank, er verfolgt öfters die öffentlichen Gemeinderatssitzungen, erinnerte daran, dass in den letzten Jahren seit dem Bürgermeisterwechsel nach seinem Empfinden wertvolle Basisarbeit geleistet wurde, um das Verhältnis zwischen Gemeinderat und Bürgermeister in eine neue Qualität zu bringen, darauf könne jetzt aufgebaut werden.

„Der erste neugewählte Gemeinderat nach dem Bürgermeisterwechsel muss gemeinsam mit ihr weiterhin vieles aufarbeiten und verbessern, dazu ist ihm durchweg Erfolg zu wünschen“, meinte er. Manfred Henle als aufmerksamer Begleiter der Ratsarbeit erinnerte daran, dass lange Zeit keine großen Bürgerdiskussionen geführt wurden. Für die Einwohner waren vor allem die Positionen und Ziele der Kandidaten interessant, die bisher nicht dem Gemeinderat angehörten. Gabriela Ficara-Zabbia möchte sich um die Kinderbetreuung kümmern, Kinderfreundlichkeit sollte ständiges Charakteristikum des Ortes sein.

Florian Vogt, jüngster unter den zwölf Kandidaten möchte sich stark an die Jugend wenden, junge Einwohner sollten zum Mitreden und Mittun angeregt werden. Hayriye Göpner sieht viel Potential in der Einbeziehung und Betreuung der in den letzten Jahren aus dem Ausland zugezogenen Einwohner, gleich ob sie nun als Flüchtlinge oder über Familienbindungen nach Schwörstadt kamen.

Gabi Schweizer erinnerte als Betroffene an die belastende Verkehrssituation. Darauf eingehend übte Manfred Henle Kritik am Entwurf des Lärmaktionsplanes. Die durchgängige Begrenzung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 sei wohl nicht durchsetzbar.

Mit diesem Informationsabend bot die CDU, gestärkt durch langjährige Mitarbeit im Gemeinderat, weiterhin aktive Mitwirkung bei der Gestaltung der Lebensbedingungen im Ort an.