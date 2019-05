von Heinz Vollmar

Das Schießen mit Pfeil und Bogen in freier Natur wird immer beliebter. So lockte auch das 15. Bogenturnier, das am Wochenende im Hollwanger Forst vom Long Bow Team Minseln und der Firma Top Hat Bogensport Kümmerle veranstaltet wurde, mehr als 170 Teilnehmer an. Neben vielen Einzelschützen präsentierten sich auch Ehepaare und Familien. Die Teilnehmer waren zum Teil aus der Schweiz und Österreich angereist, um sich mit Pfeil und Bogen in der Gemeinschaft Gleichgesinnter sportlich zu messen.

Auf den besonderen Zuspruch der Bogenschützen traf der sehr kreative Parcours des Bogenturniers, der über einen sieben Kilometer langen Rundkurs führte. In diesem Areal mussten die Sportler ihre Treffsicherheit an real nachgebildeten Tierfiguren genauso unter Beweis stellen wie an Fabelwesen wie einem Trolldog, einem Bullendrachen oder einem Horror-Bären. Alle Figuren aus hochwertigem Kunststoff konnten die abgeschossenen Pfeile gut aufnehmen.

Für die Bogenschützen, darunter auch zahlreiche Damen, kam es darauf an, so treffsicher wie möglich die sogenannte Killzone der 3D-Ziele zu treffen, jene Zone also, die bei der Jagd auf lebende Tiere den unmittelbaren Tod herbeiführen würde. Daneben mussten sich die Bogenschützen auch an beweglichen Zielen messen, um eine gute Wertung während des Turniers zu erzielen.

Am Ende winkten den besten Bogenschützen Pokale in den unterschiedlichen Bogenklassen wie zum Beispiel den sogenannten Holzbogen-Langbogen oder den Recurve-Bogen.

Einer der Bogenschützen in Aktion.

Über den großen Zuspruch freute sich der Vorsitzende des Vereins „Long Bow Team Minseln“, Berthold Kümmerle. Er verwies einmal mehr wie auch der dritte Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Regitz, auf den Wunsch, in der Region einen eigenen Parcours zur Verfügung zu haben. Kümmerle sähe darin eine wichtige Bereicherung auch für den Tourismus. „Schon Jahre suchen wir ein Waldstück, um einen solchen Parcours permanent, also das ganze Jahr, stehen zu lassen“, sagte er. Familien und bogensportbegeisterte Schützen würden zu Tausenden den Parcours benutzen. Er geht von bis zu 4000 Schützen im Jahr aus, die Turniere noch nicht inbegriffen.

Bedenken gebe es von Förstern und Behörden, die mit einem Parcours Gefahren oder Schäden für Wald, Flur und Wanderer verbinden würden. Berthold Kümmerle hält dem entgegen, dass man seit mittlerweile 15 Jahren völlig unfallfrei und gefahrlos den Bogensport auch im Rahmen von Turnieren betreibe und dabei auch alle gesetzlichen, wie individuellen Sicherheitsvorkehrungen beachte, so auch am Wochenende im Hollwanger Forst.