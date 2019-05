von Rolf Reißmann

In diesen Tagen laden allerorts Parteien und Vereinigungen Wähler dazu ein, ihre Kandidaten kennen zu lernen. Nicht immer ist das Interesse so gut wie erhofft. Als sich am Freitagabend die Unabhängigen Bürger zur öffentlichen Diskussion im Sportlerheim trafen, kam eine lebhafte und auch recht tiefgründige Diskussion zustande.

Schwörstadt Kommunalwahl: Die UB aus Schwörstadt und Dossenbach sind stolz auf ihre Liste Das könnte Sie auch interessieren

Rebecca Eckert und Ralf Stobbe, beide saßen schon bisher im Gemeinderat und kandidieren erneut, leiteten das Gespräch. Alle anderen Bewerber würden erstmals ein Mandat erhalten. Schnell abgeschlossen war die persönliche Vorstellung.

Auffallend ist, dass bei den Unabhängigen Bürgern der Altersdurchschnitt unter 40 Jahren liegt. Da stimmte das Motto „Umdenken – jung denken“. Alle der fünf unter 30 Jahre alten Kandidaten bekräftigten, dass sie auch künftig ihr Leben in Schwörstadt verbringen möchten. Deshalb möchten sie Bestehendes erhalten und Neues schaffen.

Rheinfelden Die Grünen wollen in den Karsauer Ortschaftsrat einziehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Bürger erhielten einen umfangreichen und vor allem detaillierten Einblick in das Wahlprogramm. „Wir müssen uns alle darum bemühen, den Ort auch künftig als Zuhause aller Generationen zu gestalten,“ erklärten die Kandidaten. In der Diskussion mit den Bürgern traten bald jene Akzente auf, die derzeit die Einwohner am meisten bewegen. Selbstverständlich zählt das Freibad dazu.

Einwände, gegen den länger als gewünscht andauernden Lauf für die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Bad und Rheinufer, beantwortete Markus Held. „Künftig müssen wir das Bad in der neuen Situation gestalten, es ausbauen als Familienbad,“ erklärte er.

Schwörstadt Die Freien Wähler präsentieren eine interessante Kandidatenliste Das könnte Sie auch interessieren

Alle sollten positiv denken und die neue Qualität herausstellen, statt nur über Verluste zu klagen. Winfried Böhringer kam auf die Gemeinderatssitzung zu sprechen, bei der über den Lärmschutzaktionsplan gesprochen wurde.

Jedem in Schwörstadt sei doch klar, dass die Bundesstraße 34 Hauptträger des Verkehrslärms ist, was also könnten Gemeinderäte zum beschleunigten Bau der Autobahn beitragen? Doch eben dies ist ein Thema, auf das Gemeinderäte aller Parteien wenig Einfluss hätten, sie könnten nur ständig bei übergeordneten Behörden und Planern darauf drängen.

Schwörstadt Autos und Laster verursachen zu viel Lärm, jetzt soll Tempo 30 kommen Das könnte Sie auch interessieren

Böhringer kritisiere aber auch, dass das Standesamt nach Rheinfelden abgegeben wurde, damit habe die Gemeinde ein Stück Identität verloren. Rebecca Eckert, selbst an der damaligen Abstimmung beteiligt, erläuterte nachdrücklich, dass der Kostengewinn für die Gemeinde erheblich ist, anderseits aber durch den Verzicht auf diese Tätigkeit die hier beschäftigten Mitarbeiter der Verwaltung deutlich mehr Zeit für solche Aufgaben gewinne, die stärkeren Einfluss auf das Wohlbefinden der Einwohner haben.

Damit hatte die Diskussion die Frage der Information der Bürger erreicht. Da wurden zu wenige Bürgerversammlungen bemängelt, doch Rebecca Eckert und Ralf Stobbe setzten diesem Einwand entgegen, dass es in den Gemeinderatssitzungen gute Gelegenheiten gebe, die Diskussion über alle Entscheidungen mit zu verfolgen. Die jungen Gemeinderäte zeigten sich enttäuscht, wie wenig Interesse bei der Öffentlichkeit bestehe, die Entscheidungsfindung direkt mit zu verfolgen. „Bürger haben auch eine Holschuld bei Informationen,“ sagte Eckert.

In der präzisen und lebhaften Diskussion mit engagierten Fragestellern saßen gut vorbereitete Kandidaten gegenüber. Mehrfach hoben vor allem die jungen Kandidaten an, wie wichtig sei, dass Schwörstadt seine Eigenständigkeit behält. Der Dialog war gut vorbereitet und stieß auf eine respektvolle Resonanz.