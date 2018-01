Schwörstadt Autobahnplanung A 98 in der Kritik

Der Verkehrsclub Deutschland prüft eine Beschwerde gegen das Regierungspräsidium Freiburg wegen Missbrauchs von Steuergeldern bei der A-98-Planung.

Der Verkehrsclub Deutschland (VDC) wird die Möglichkeit einer formellen Beschwerde gegen das Regierungspräsidium wegen Missbrauchs von Steuergeldern prüfen. So schreibt es der Vize-Vorsitzende des Regionalverbands Südbaden, Hans Saurer, am Dienstag an die Presse.

„Bei der Infoveranstaltung in Schwörstadt wagte es keiner der Planer, einen konkreten Termin für einen Baubeginn oder gar eine Verkehrswirksamkeit zu nennen.“ Das sei verständlich. Zu unübersichtlich, so Sauerer, seien die Bedingungen für den weiteren Verlauf der Trassen und der Planung. Was man mit Sicherheit jedoch sagen könne: Es werde lange gehen – sehr lange. „Man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es so lange gehen wird, dass das nun begonnene Verfahren keine Wirksamkeit haben wird.“ Denn ein Planfeststellungsbeschluss verfalle fünf Jahre nach Eintreten seiner Rechtsgültigkeit, wenn mit dem Bau nicht zwischenzeitlich begonnen wurde. Enormer Einsatz von öffentlichen Geldern Mit dem Bau könne jedoch aufgrund der fehlenden Anbindung erst begonnen werden, wenn der nachfolgende Abschnitt rechtskräftig planfestgestellt sei.

„Das aktuelle Verfahren so in die Länge zu ziehen, bis ein Beschluss für den folgenden Abschnitt absehbar ist, ist ebenfalls nicht zulässig.“ Man müsse davon ausgehen, dass dies im RP bekannt sei, so Saurer weiter. Daher dränge sich der Eindruck auf, dass das jetzige Verfahren lediglich der Besänftigung der Schwörstädter Wutbürger diene. Das rechtfertige jedoch den enormen Einsatz öffentlicher Gelder, die so ein Verfahren kostet, nicht. Überhaupt entstehe der Eindruck, dass sich das RP von einigen Dutzend Polterern vor sich hertreiben lässt. Diese zeigten keinerlei Einsicht in die Notwendigkeit einer korrekten Abwägung, kein Verständnis für die Dimension und die Komplexität der Planung und kein Bewusstsein für ihre Umwelt.

Der Verkehrsclub Deutschland werde deshalb die Möglichkeit einer formellen Beschwerde gegen das Regierungspräsidium wegen Missbrauchs von Steuergeldern prüfen.