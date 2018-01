Rheinfelden/Schwörstadt Ansturm auf Unterlagen zum Autobahnabschnitt 98.5 bleibt aus

Seit dem 13. November können die Unterlagen zum Autobahnbau zwischen Karsau und Schwörstadt eingesehen werden. Der große Run auf die Rathäuser hat noch nicht eingesetzt. Die Bürger weichen wohl auf die Webseiten des Regierungspräsidiums (RP) aus.

Für den Autobahnabschnitt A 98.5 hat das RP Mitte November das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Aufgrund der langfristigen Diskussion um die Trassenführung wurde der Abschnitt A 98.5 so weit verkürzt, dass im Abschnitt A 98.6 weiterhin eine bergseitige Trasse wie auch die Kombitrasse möglich bleiben.

In Schwörstadt werde die Sinnhaftigkeit der Abschnittsverkürzung und das Planfeststellungsverfahren diskutiert, berichtet Bürgermeister Christine Trautwein-Domschat. „Es erscheint nicht zielführend zu sein, für den Abschnitt 5 jetzt noch das ganze Prozedere durchzuführen. Zumal nicht weitergebaut werden kann und die Einwendungen der diesmaligen Anhörung ja auch wieder nur fünf Jahre Gültigkeit haben.“ Sie geht davon aus, dass der Abschnitt A 98.6 nicht in der Zeit festgestellt wird und dann eine vierte Wiederholung der Planfeststellung nach 1984/85, 2007 und 2017 nötig wird.

„Das Interesse am Weiterbau der A 98 ist in der Bevölkerung äußerst groß“, meint Trautwein-Domschat, wobei sie auch eine gewisse Resignation im Dorf feststellt. Die Massen drängen nicht zur Offenlage ins Rathaus, was sie darauf zurück führt, dass die meisten Bürger sich im Internet erkundigen. „Es gibt natürlich auch auswärtige Grundstückseigentümer und ältere Menschen, die zur Klärung ihrer individuellen Betroffenheit bei uns Auskünfte abfragen und erhalten“, sagt Trautwein-Domschat. Von den 16 Ordnern stießen die fünf Ordner, die sich mit der Straßen- und Trassenplanung befassen, auf das meiste Interesse.

Auch im Rheinfelder Rathaus hatte man sich gut vorbereitet und eigens eine Mitarbeiterin aus ihrem Büro ausquartiert, um für die Offenlage ein Zimmer bereit zu stellen. Von den Erfahrungen vor zehn Jahren ausgehend, hatten Bauamtsleiter Wolfgang Lauer und Martin Schweitzer von der Bauverwaltung mit mehr Andrang gerechnet. „Da kamen bislang noch nicht die großen Massen“, so Lauer. Schweitzer hat bislang 14 Personen gezählt. Die meisten Bürger erkundigten sich, ob sie als Grundstückseigentümer betroffen wären.

Die Stadt ist ebenfalls aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Dazu hat sie Zeit bis zum Ende der Einwendungsfrist am 9. Februar, erklärt Lauer. „Wir sind dabei, das mit Fachplanern und Rechtsanwälten vorzubereiten.“ Die Stellungnahme soll im Januar auf einer gemeinsamen Sondersitzung der Ortschaftsräte Minseln und Karsau, auf einer Sondersitzung im Bau- und Umweltausschuss sowie im Gemeinderat beraten und verabschiedet werden.

Die Annahme, dass sich die interessierten Bürger lieber im Internet als auf den Rathäusern informieren, scheinen die Auskünfte des RP zu bestätigen. „Die Seite der A 98.5 haben bis jetzt 662 Interessierte besucht“, teilt Pressesprecher Markus Adler nach zwei Wochen Offenlage mit. Das RP ermöglicht, den privatrechtlich Betroffenen online auch Einwendungen zu machen, und stellt ein Kontaktformular zur Verfügung. Allerdings sind noch nicht viele Rückmeldungen eingegangen – was sich laut Adler noch ändern wird.

Hier gibt's die Unterlagen

Die Unterlagen können noch bis Mittwoch, 13. Dezember, in den Rathäusern von Rheinfelden, Schwörstadt un Wehr eingesehen werden oder online auf den Seiten des Regierungspräsidiums Freiburg unter Aktuelles.

https://rp.baden-wuerttemberg.de