Schwörstadt A 98: Erddeponie am Mausloch wirft Fragen auf

Bei der Infoveranstaltung hat das Regierungspräsidium technische Details zum Autobahnabschnitt 5 präsentiert.

6,5 Kilometer ist der fünfte Abschnitt der A 98 lang, dessen Pläne nun in die Offenlage gehen. Bei der Infoveranstaltung am Mittwoch stellte Straßenplaner Amedeo Vassallo die technischen Details des geplanten Bauwerks vor. Für die BI Tunnel Minseln-Karsau waren vor allen Dingen die Ausführungen zum geplanten Lärmschutz ernüchternd.

Straßenplanung

Gebaut werden soll der Abschnitt 5, der in Minseln beginnt und oberhalb von Schwörstadt am Ossenberg mit einem Rastplatz samt WC-Anlage endet, als zweibahnige Autobahn mit je zwei Fahrspuren. Versiegelt wird für die 31 Meter breite Straße eine Fläche von 23,5 Hektar. Die sogenannten Straßennebenflächen, zu denen etwa Bankette zählen, nehmen 38,7 Hektar in Anspruch. Weil die Trasse einen zusammenhängenden Naturraum zerschneidet, sind unter anderem vier große Taldurchlässe geplant und mehrere Überquerungsmöglichkeiten vorgesehen. Der anfallende Erdaushub wird in die Deponie Mausloch gebracht.

Diese Deponie hat bei der BI Tunnel Minseln-Karsau für Verunsicherung gesorgt. „Bislang wusste wir davon nichts“, so Klaus Weber am Freitag auf Nachfrage. Diese Deponie soll nach Angaben des zuständigen Planers Alexander Genewikow alles ausgehobene Erdreich fassen können, sodass keine Transportfahrten notwendig sind. Laut RP-Pressesprecher Markus Adler liegt die Deponie rund 400 Meter westlich vom Ortsrand Unterminseln und 700 Meter westlich vom Ortsrand Karsau. Sie hat eine Fläche von rund 81 000 Quadratmetern.

Um den massiven Eingriff durch den Autobahnbau in die Natur zu kompensieren, sind unter anderem vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Nach Auskunft von Umweltplanerin Birgit Rabe-Lockhorn umfassen diese Maßnahmen eine Fläche von etwa 216 Hektar, für die sieben Millionen Euro zur Verfügung stehen. „Davon haben wir bereits 116 Hektar umgesetzt und 2,8 Millionen Euro investiert.“

Lärmschutz

Ernüchtert sind die Mitglieder der BI, was den Lärmschutz angeht. Nach Darstellung des Regierungspräsidiums werden die Schallgrenzwerte nicht überschritten, sodass kein aktiver Lärmschutz notwendig sei. Danach hatte sich auch CDU-Gemeinderat Paul Renz erkundigt. Diese liegen in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten bei 59 Dezibel am Tag und 49 Dezibel in der Nacht. Für Klaus Weber ist vor allen Dingen der in den Planungen nicht mehr vorgesehene Einschnitt bei Unterminseln problematisch.

Statt eines Grabens ist dort nun eine rund zwei Meter hohe Aufschüttung in Form eines Damms geplant. Im Gespräch mit Referent Genewikow habe ihm dieser erklärt, „dass man die Fahrzeuge dadurch über 80 Meter zumindest ab Reifenhöhe sehe“. Die Frage ist, wie es dann mit der Lärmentwicklung und der Lichtbelästigung in der Nacht aussieht.

Podiumsdiskussion

Das nächste Treffen der BI Tunnel-Karsau findet am Donnerstag, 23. November, ab 19 Uhr im Vereinsraum der Sonnenrainhalle statt. Auf der Tagesordnung stehen der Rückblick auf die Offenlegung der neuen Pläne, der Stand der Arbeitsgruppe, bisher eingegangene Einsprüche, die Zusammenarbeit mit der Stadt, der Stand und die Kosten eines Lärmgutachtens sowie die bevorstehende Podiumsdiskussion am Donnerstag, 18. Januar. Ihr Kommen zugesagt haben Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Ortsvorsteherin Eveline Klein, Ortsvorsteher Jürgen Räuber. Moderiert wird der Abend von Matthias Zeller vom Südwestrundfunk.