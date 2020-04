In Schwörstadt gibt es eine Menge zu entdecken: Von der langen Geschichte über Handwerk und Gastronomie bis hin zu Naherholung und nachhaltiger Energiegewinnung. Bremsen Sie auf der B¦34 mit uns ab und kommen Sie mit auf eine kleine Entdeckungsreise!

Mit dem Ortsteils Dossenbach ist es in Schwörstadt gleich doppelt schön: Mit knapp fünf Kilometern Rheinufer und dem Dinkelberg punkten. Dank der Fußgängerbrücke ist die Schweiz normalerweise nur einen Spaziergang entfernt. Eine gute Mischung, die sich in viele Bereiche erstreckt. So finden sich hier alteingesessene Betriebe genauso wie ein modernes Einkaufszentrum, welches Besucher von nah und fern anlockt. Früh aktiv war Schwörstadt übrigens beim Thema nachhaltiger Energie: Das Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt ging bereits 1930 ans Netz und ist bis heute das leistungsstärkste Wasserkraftwerk am ganzen Hochrhein und eines der größten Flusskraftwerke Europas. Und als Anfang der siebziger Jahre ein Kernkraftwerk im Ort geplant wurde sorgte der starke Widerstand im Ort dafür, dass die Pläne 1980 schließlich aufgegeben wurden. Aktuell beteiligt sich Schwörstadt am Programm Solar365. Hier treten die Gemeinden der Region in einen sportlichen Wettkampf, wer bis Jahresende den größten Zuwachs an Photovoltaikanlagen schafft.

In Schwörstadt wie Dossenbach ist man gerne aktiv: Auf die etwa 2500 Einwohner kommen rund 25 Vereine – von Wassersport über Musik und Gesang bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr. Der Pop- und Gospelchor Dossenbach ist vielen dank ihrer mobile Bühne auf einem Truckanhänger auch über den Ort hinaus ein gern gehörter Begriff. Aber auch wer es ruhiger mag, ist hier richtig: Als Teil des Naturpark Südschwarzwald hat Schwörstadt eine große Auswahl an gut beschilderten Wanderwegen zu bieten – von einem leichten Spaziergang den Rhein entlang bis zu der lieblichen Landschaft auf dem Dinkelberg mit seinen markanten Streuobstwiesen.

Durch Dossenbach führt der literarische Radweg von Lörrach nach Bad Säckingen und der neue Themenweg „Auf Herweghs Spuren“. Emma und Georg von Herwegh 1848 für die Badische Revolution und flohen schließlich durch das Wiesental Richtung Schweiz.

Der neue Rundweg startet beim Bürgersaal in Dossenbach und verspricht als Panoramaweg eine hervorragende Aussicht und eignet sich mit einer Länge von 1200 Metern sowie mäßiger Steigung gut für einen kurzen Spaziergang. Informationstafeln entlang des Weges informieren unter anderem über das Gefecht bei Dossenbach, als Herweghs Kämpfer von den Soldaten des sechsten Württembergischen Regiments gestellt wurden. Noch weiter zurück in die Geschichte führt ein Abstecher lohnt sich zu den beiden Schwörstädter Naturdenkmäler, dem Hunnenstein und dem Heidenstein. Diese beiden Zeugnisse der Steinzeit finden sich in Niederdossenbach und Niederschwörstadt.

Nutzen Sie die Gelegenheit und werfen Sie in der Gemeinde Schwörstadt einen Blick neben die Bundesstraße. Es lohnt sich!

Eine Karte mit den Schwörstädter Wanderwegen findet sich im Internet unter:

http://www.schwoerstadt.de/freizeit+tourismus/wanderwegenetz.html