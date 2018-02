50.000 Euro Schaden entstehen bei Brand in der Gartenstraße– Ursache noch unklar

Die Ursache des Brandes in der Schwörstädter Gartenstraße ist bislang nicht klar.

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochnachmittag in Schwörstadt zu einem Gebäudebrand. Betroffen war ein Zweifamilienhaus in der Gartenstraße. Der dabei entstandene Schaden dürfte um die 50.000 Euro liegen.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Begutachtung des Brandortes ergab keine Anhaltspunkte für eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung.

Eventuell kommt eine technische Ursache in Frage. Hierzu wird noch weiter ermittelt.

Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss des Hauses ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaberin wurde anderweitig untergebracht.