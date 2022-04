von Roswitha Frey

Ein Kunstwochenende haben die Besucher bei zwei Vernissagen des Kunstvereins Schopfheim in der Alten Kirche St. Michael und Kulturfabrik erlebt. In der Alten Kirche St. Michael hat die Bildhauerin Mechthild Ehmann 30 Objekte aus Stein, Bronze und massivem Glas aufgebaut. In ihrem Zusammenspiel von Licht, Farben, Formen, Transparenz und Spiegelung treten die Arbeiten in einen Dialog mit dem historischen Kirchenraum.

Die Ausstellungen Mechthild Ehmanns Werke sind in der Alten Kirche St. Michael bis 6. Juni immer Mittwoch, 14 bis 17, Samstag, 10 bis 17, und Sonntag, 11 bis 17 Uhr, zu sehen. Die Künstlergruppe Polygon stellt in der Kulturfabrik bis 29. Mai immer Mittwoch, Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr, aus.

Die Steinmetzin, die an der Kunstakademie Stuttgart Bildhauerei studiert hat, bearbeitet die farbigen Massivglasblöcke wie den Stein mit der Flex, teils auch mit Hammer und Meißel, erklärte sie im Gespräch mit dem Kunstvereinsvorsitzenden Johannes Kehm. Er bezeichnete die Künstlerin aus Dachsberg als „Frau, die keine Schwere kennt, sondern nur Schwerelosigkeit“. Durch die Kontraste von geschliffenen, auf Hochglanz polierten und rau belassenen Stellen haben Ehmanns Skulpturen eine eigene Ästhetik. Ehmanns Werke bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Zerbrechlichkeit und Ausgewogenheit. In den roten, grünen, nachtblauen Glasformen reflektieren sich Innenleben und Außenraum auf faszinierende Weise.

Die meisten Skulpturen sind abstrakt und laden zu Interpretationen ein. Die neueste Glasskulptur weckt die Assoziation eines aufgehenden Vollmonds, ein barkenähnliches Boot versinnbildlicht die Überfahrt in die andere Welt, andere Formen erinnern an Flügel, Segel oder Figuratives. Zwei monumentale stelenartige Bronzen, die patiniert, geschliffen und poliert einen goldenen Schimmer haben, strahlen etwas Sakrales aus. Dass sie vom Figürlichen herkommt, zeigt Ehmann in einer großen männlichen Figur aus Bronze und stürzenden Körpern im freien Fall – ein Sinnbild für den Menschen in der Corona-Zeit. Wie der Kulturbeauftragte Dominik Baiker hervorhob, gehen die Skulpturen in der Ausstellung in Kooperation mit dem Museum stimmig mit der spirituellen Atmosphäre und Architektur der Kirche zusammen.

Bettina Bohn (links) und Gabriele Menzer haben die Jubiläumsausstellung in der Kulturfabrik organisiert. | Bild: Roswitha Frey

Andrang herrschte am Sonntag in der Kulturfabrik, wo die Jubiläumsausstellung „50 Jahre Internationale Künstlergruppe Polygon“ eröffnet wurde. In der Städtischen Galerie bietet sich ein Schaufenster regionalen Kunstschaffens. Zu entdecken sind Malerei, Skulpturen, Objekte und Grafiken von 14 Künstlern. Johannes Kehm begrüßte viele Vernissagebesucher zu diesem „Fest der Kunst“, das zeige, dass sich die Kultur nicht kleinkriegen lasse. Dass eine Künstlervereinigung 50 Jahre überlebe, sei höchst ungewöhnlich.

Auf die Anfänge 1972 blickte Gründungsmitglied Wolf D. Creutzberg zurück. Aus der badischen Gruppe entwickelte sich eine grenzüberschreitende, zu der Kunstschaffende aus der Nordwestschweiz und dem Elsass stießen. In der aktuellen Gruppe sind neben Creutzberg, der farbharmonische Traumlandschaften und das Corona-Virus in Holzschnitt verarbeitet hat, drei weitere Mitglieder der ersten Stunde: Barbara Franke-Caspari, von der vielschichtige Papier-Arbeiten zu sehen sind, Peter E. Franke, der aufklappbare Bildobjekte und vieldeutige skulpturale Kreationen aus Holz und Eisen beisteuert, und Vera Rühle, die sich mit Variationen über die Farbe Gelb beteiligt.

Dass die Schau zustande kam, ist den Malerinnen Bettina Bohn und Gabriele Menzer zu verdanken. Sie zeigen feinsinnige Arbeiten: Bohn einen nebelverhangenen Birkenwald, schmelzende Eisberge, die auf Klimawandel und Naturbedrohung verweisen, und einen Torso aus Birkenrinde. Menzer zieht die Blicke mit poetischen Pflanzenporträts auf sich, die etwas Gestalthaftes haben. Auffallend sind Simone Litschkas metallisch-silbrig schimmernde Gebirgs-, Berg- und Alpenbilder, gemalt in Öl auf Aluminium.

Einer wurde im Kreis der Künstler schmerzlich vermisst: der 2021 gestorbene Lörracher Bildhauer Bernd Warkentin, der die Gruppe Polygon jahrelang geleitet hat. Die Jubiläumsausstellung der Gruppe ist dem Gedenken an ihn gewidmet. Beispiele von Warkentins ästhetischer Formensprache in den Marmorskulpturen, vom Mondbaum über die Hand bis zur Rose, halten die Erinnerung an ihn wach.