von André Hönig

Wie haben Sie persönlich den Jahreswechsel verbracht?

Harscher: Der Jahreswechsel war ruhig. Wir haben mit Freunden entspannt im kleinen Rahmen gefeiert. Dazwischen habe ich mehrere Tage gearbeitet. Ich und mein Beigeordneter Herr Mutter hatten uns das so aufgeteilt, dass immer jemand da ist. Zwischen den Jahren wurde da auch ganz normal gearbeitet. Es gab da eine E-Mail-Flut und auch von Ämtern kam viel rein. Nach Neujahr war ich dann noch einige Tage Skifahren.

Mit welchem Gefühl beziehungsweise welchen Erwartungen gehen Sie in das neue Jahr ?

Grundsätzlich bin ich zwar optimistisch, dass wir diese Corona-Krise, die ja jetzt schon bald zwei Jahre andauert, in den Griff bekommen werden – aber ich mache keine Prognosen mehr. Eigentlich wäre ich jetzt auf der Bürgermeisterwoche gewesen. Die ist jetzt wieder abgesagt. Überhaupt ist das, was wir jetzt erleben, für mich ein Déjà-vû. Vor einem Jahr dachte ich zu diesem Zeitpunkt, dass wir die große Entspannung bekommen, wenn jetzt der Impfstoff da ist und dann das normale Leben zurückkehrt.

Ich hatte da auch nicht gedacht, dass die Fasnacht jetzt in diesem Jahr nochmals ausfällt. Das alles belastet auch mich. Man will mit den Leuten zusammenkommen, sich austauschen können. Viele Menschen arbeiten jeden Tag hart, da wären Veranstaltungen wie ein Kalter Markt oder die Fasnacht eine schöne Abwechslung. Man trifft sich mit Freunden und schöpft Kraft für die nächste Woche. Das alles ist momentan nicht gegeben.

Bei allen Unwägbarkeiten: Welche Themen werden in diesem Jahr voraussichtlich prägend sein?

Ich gehe davon aus, dass das Corona-Thema uns immer noch stark beschäftigen wird – und die verschiedenen Meinungen, die es gibt. Dass da immer mehr Leute mit der Politik nicht zufrieden sind, macht mir Sorgen. Ich hoffe aber, dass alles weiter in geordneten Bahnen läuft. Abgesehen davon haben wir kommunalpolitisch natürlich einige Themen, die wir voranbringen wollen – das ist vor allem das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Isek. Damit wollen wir in diesem Jahr beginnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftsfähig aufzustellen.

Beim Erstellen eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ist Bürgerbeteiligung ein wichtiger Aspekt. Ist es da ein guter Zeitpunkt, gerade jetzt zu starten, wo die Stimmung wegen Corona angespannt ist. Oder ist es gerade deshalb der richtige Moment, um die Leute zusammenzubringen?

Wir müssen das jetzt machen. Aussitzen, abwarten und verschieben macht keinen Sinn. Das ist ein Prozess, der jetzt gestartet wird und über mehrere Jahre hinweg läuft.

Was steht noch auf der Agenda?

Wir haben da natürlich dann noch unsere Bauthemen – Campus, Kita Langenau und Kita am Markt. Da haben wir das Problem der steigenden Baukosten und Lieferschwierigkeiten. Beispielsweise fehlt bei der neuen Sporthalle noch immer die Fassadenverkleidung, weil das Unternehmen nicht liefert. Das macht uns schon zu schaffen, dass wir da nicht so geschmeidig durchkommen. Das Ganze ist überhaupt ein schwieriges Thema. Es wäre vermutlich vieles einfacher gewesen, wenn man nicht die Gewerke europaweit hätte ausschreiben müssen, sondern regionale Unternehmen hätte beauftragen können, mit denen man jahrelang zusammenarbeitet. Jetzt kommt da eine Firma von irgendwoher, macht ein Gewerk und man sieht sie dann nie wieder in Schopfheim.

Bei allen Problemen, eine Prognose abzugeben: Können Sie etwas in Aussicht stellen, auf das sich die Bürgerinnen und Bürger freuen können?

Ich hoffe sehr, dass wenn jetzt der Frühling kommt, wieder einiges möglich sein wird. Ich hab das schon mehrfach so formuliert: Wenn man die Winterreifen drauf hat, haben wir Lockdown. Wenn wir Sommerreifen aufziehen, ist es einigermaßen gelockert. Ich würde mir wünschen, dass wir das Schwimmbad öffnen können ohne die Probleme im vergangenen Jahr – also normal im Mai und auch mit Dauerkarten.

Und ich hoffe auch sehr, dass wir im Sommer wieder Feste und kulturelle Anlässe haben, das Städtlifest und der Sommersound stattfinden kann – auch wenn es mir im Moment noch schwerfällt, mir 2000 Leute auf dem Marktplatz vorzustellen. Feste, gemeinsam ein Fußballspiel besuchen – all das sind Dinge, die fehlen.

Gibt es etwas, auf dass Sie sich auch ganz persönlich in diesem Jahr freuen?

Ein Highlight wäre für mich, wenn alle gesund bleiben in der Familie und im Freundeskreis und wenn man sich wieder öfters trifft. Ich hab da keine großen Ansprüche. Was mich wahnsinnig freuen würde, wäre, wenn das Leben in der Innenstadt und in den Geschäften wieder mehr florieren würde, wenn wieder mehr Leute kommen und unsere Gastronomiebetriebe wieder voll wären. Und politisch gesehen wäre ich glücklich, wenn wir unser Schiff Schopfheim im Gemeinderat in einem guten Miteinander zusammen steuern.