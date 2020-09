von Paul Eischet

Es ziehen wieder neue Bewohner in die Wohncontainer der Gemeinschaftsunterkunft im Fahrnauer Bläsiweg ein. Insgesamt sollen 48 Flüchtlinge, die zuvor in der Römerstraße in Rheinfelden untergebracht waren, in die Anlage beim Fahrnauer Friedhof verlegt werden. Bei einem Pressetermin am Donnerstag berichteten Verantwortliche über den aktuellen Stand und das Betreuungskonzept.

Die Gemeinschaftsunterkunft in Fahrnau verfügt über 64 Plätze und ist derzeit mit 45 Personen im Alter von 20 bis 49 Jahren belegt. Dabei handelt es sich um eine zeitlich auf ein Jahr begrenzte Übergangslösung. Am 31. August 2021 läuft die Nutzungsvereinbarung mit dem Landkreis aus. Dann müssten die Bewohner erneut in andere Unterkünfte umverlegt werden, und die Wohncontainer würden abgebaut. Ein engagiertes Team kümmert sich um die Flüchtlinge. Heimleiter Stanley Sutherland, Hausmeister Frank Hartwig und Sozialbetreuerin Cheme Dolker vom Caritasverband waren schon in Rheinfelden für die Flüchtlinge tätig und stehen diesen nun auch in Fahrnau zur Seite. Hawa Sow ist Neueinsteigerin und sammelt in Fahrnau ihre ersten Erfahrungen als Sozialbetreuerin. Petra Imbery von „Schopfheim hilft“ organisiert Möglichkeiten für Spiel und Sport und begleitet die Flüchtlinge zu den Ämtern. Sie wird nicht müde zu betonen, dass immer noch Menschen gesucht werden, die ehrenamtlich den Flüchtlingen auf ihrem Weg zur Integration unter die Arme greifen. Es gehe etwa darum, Sprachkenntnisse zu vermitteln oder Neuankömmlingen die Stadt beziehungsweise Anlaufstellen wie Post, Bank oder Ärzte zu zeigen. Giuseppe Mencarelli vom Arbeitskreis Integration (AKI) fasste die Aufgaben so zusammen: „Ziel ist eine Integration in Schopfheim. Es geht darum, Stadt und Leute kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass die Leute sich wohlfühlen, dass Deutsche und Flüchtlinge einander kennenlernen und sich gegenseitig akzeptieren.“ Von den 45 Bewohnern haben 30 eine Aufenthaltsgestattung, 15 eine Duldung. Es sind nach Auskunft des Heimleiters nicht ausschließlich Afrikaner.

Derzeit seien zwölf verschiedene Herkunftsländer zu verzeichnen, darunter auch die Türkei, Afghanistan, Palästina und Länder aus dem arabischen Raum. Viele dieser Länder haben eine geringe Anerkennungsquote. „Die Zuweisungen haben sich gegenüber den Vorjahren verändert“, erläuterte Thomas Vollbrecht, Fachbereichsleiter „Aufnahme und Integration“ beim Landratsamt. „90 Prozent der Menschen in der vorläufigen Unterbringung haben eine schlechte Bleibeperspektive.“ In den Unterkünften herrsche eine ruhige Atmosphäre, bestätigte Heimleiter Stanley Sutherland. 98 Prozent der Bewohner hätten den erkennbaren Willen, sich zu integrieren. Der Vorfall eines 22-jährigen Flüchtlings, der vorige Woche zu einem Polizeieinsatz führte, sei die Ausnahme. Außenstehende seien noch nie betroffen gewesen, meist gehe es um Konflikte zwischen den Bewohnern.

In der Anlage gibt es einen Sicherheitsdienst. Der Konsum von Alkohol ist nur auf den Zimmern erlaubt, geraucht werden darf nur im Außenbereich. Die ursprünglich auf den Containern montierten Zusatzdächer wurden vor Wiedereröffnung entfernt, was zu besorgten Nachfragen umliegender Anwohner hinsichtlich einer Überhitzung der Innenräume führte. Hausmeister Frank Hartwig stellt aber klar, dass das Dach ausschließlich dekorativen, keinen isolierenden Zwecken gedient habe. Sollte es dennoch einmal zu heiß werden, würden die Räume mit kleinen Klimageräten bestückt. Derzeit ist die Gemeinschaftsunterkunft mit einem Metallgitter umzäunt. Dieses diene allein dem Schutz vor der Pandemie. Zudem herrsche ein absolutes Besucherverbot, so der Heimleiter. Bislang hat es in den Unterkünften keinen Corona-Fall gegeben.