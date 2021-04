von André Hönig

Einen Schritt weiter ist die Initiative „Stolpersteine Wiesental“ mit ihrem Anliegen, Gedenksteine zu verlegen, um an Opfer des NS-Regimes erinnern. Bei einem Planungstreffen am Donnerstag wurde über den neuesten Stand berichtet.

Die Initiative will wie mehrfach berichtet jetzt im Oktober die ersten Stolpersteine verlegen – vor dem Auerbacher‘schen Haus in der Altstadt, in Erinnerung an die jüdischen Bewohner, die 1940 entweder ins KZ deportiert oder aber gezwungen wurden, zu emigrieren. Allerdings soll dies nur ein Auftakt für weitere Stolpersteine sein.

Wie Initiativ-Sprecherin Marianne Merschhemke mitteilt, wurde in der Sitzung ein erster Entwurf der Stolpersteininschriften vorgestellt. Allerdings habe sich gezeigt, dass es noch bei zwei Steinen Diskussionsbedarf gebe. Die Geschichte von Lina Lisette Weil soll noch genauer recherchiert werden, weil ihr Aufenthalt in Schopfheim bislang nicht mit ausreichend historischen Quellen belegbar sei. Auch wurde sie nicht wie die anderen Schopfheimer Juden im Rahmen der Wagner-Bürckel-Aktion 1940 nach Gurs und später nach Auschwitz deportiert, sondern kam über Haigerloch nach Riga. „Hier gibt es also noch Forschungsbedarf“, so Merschhemke. Bei Berta Grünebaum (oder Grünbaum, es gibt beide Schreibweisen) sei unklar, wo der Stein am besten platziert werden soll.

Zeitweilig wohnte sie in der Wallstraße, aber auch in der Hauptstraße bei der Familie Mayer und zudem in der Scheffelstraße. „Auch hier wird noch recherchiert werden, vermutlich wird ihr Stein aber eher in der Hauptstraße verlegt werden in den kommenden Jahren.“ Erfreulich sei, dass zum Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) über engagierte Geschichtslehrer ein Kontakt hergestellt werden konnte. Außerdem ist mit Franz Brandl ein Kassenwart gefunden. „Sehr fruchtbar“ sei auch der Austausch mit der Stadtverwaltung gewesen, vertreten durch Dominik Baiker, neuer Verantwortlicher für Museum und Kultur. Sorgen bereite hingegen nach wie vor der Internetauftritt. Hier könnte der Verein noch Unterstützer gebrauchen, ebenso beim Gestalten von Flyern für der ersten Steine-Verlegungen im Herbst.

Ferner sucht die Initiative noch Hinterlassenschaften der deportierten oder vertriebenen Menschen. Nach der Wagner-Bürckel-Aktion 1940 soll auch in Schopfheim jüdisches Eigentum versteigert worden sein. „Sollte es noch Hinterlassenschaften geben, wäre es toll, wenn die jetzigen Besitzer sich melden könnten. Auch sind wir sehr an Fotografien aus dieser Zeit interessiert“, so Merschhemke. „Vielleicht hat der eine oder andere Schopfheimer noch alte Fotoalben, auf denen wir die Opfer finden könnten.“

Das nächste Treffen der Initiative “Stolpersteine Wiesental“ ist für Donnerstag 20. Mai, 19 Uhr, geplant – offen ist derzeit, ob es erneut nur virtuell stattfinden kann. Weitere Infos im Internet:

http://www.stolpersteine-wiesental.de