von Manuel Hunn

Der Bauausschuss hat sich gegen die Errichtung eines Wolfszauns in Brandenberg ausgesprochen. Der Bauantrag zur „Erstellung eines Festzauns zum Herdenschutz“ fand in der Sitzung am Mittwoch nach mehreren Wortmeldungen keine Mehrheit.

Bauamtsleiter Klaus Merz erläuterte, dass der geplante, fest im Boden verankerte Herdenschutzzaun, die Schafe des Antragstellers vor Wölfen schützen soll. Ein derartiger Schutzzaun werde vom Land gefördert und der Antragssteller müsse nach der Genehmigung eine Duldungsvereinbarung mit dem Landratsamt abschließen. Wenn der „Zweck und Sinn des Vorhabens“ entfalle, verliere der Zaun wieder seine Genehmigung. Bürgermeister Andreas Wießner gab zu verstehen, dass die Tiere geschützt werden müssen, damit die Betroffenen im Falle eines Wolfangriffs Anspruch auf Schadensersatz haben. Er fügte hinzu, dass im Bauausschuss jedoch lediglich die „baurechtliche Seite“ betrachtet werden soll. Da man mit weiteren Wolfszaun-Bauanträgen rechne und es sich um eine „entscheidende Veränderung des Gebiets“ handle, sei eine Diskussion des Themas im Gemeinderat geplant.

Mehrere Mitglieder des Bauausschusses äußerten sich zum Vorhaben. So merkte Fridolin Kunz (CDU) an, dass ein solcher Zaun mit einem gewissen Aufwand verbunden sei. Bürgermeister Wießner erwiderte, dass es die Aufgabe des Bewirtschafters sei „regelmäßig zu schauen, dass es funktioniert“. Zudem müssten auch Aspekte wie der Wildwechsel beachtet werden. Doch sei ein Schutzzaun auch „das erklärte Ziel des Naturschutzes“. Rolf Mühl (FWV) erklärte, dass es schwer sei, sich eine Vorstellung von einem derartigen Zaun zu machen und es „interessant“ gewesen wäre, ein Foto zu sehen. Bauamtsleiter Merz erklärte, dass der geplante Wolfszaun eine Höhe von 1,20 Meter habe und „so ähnlich, wie die jetzt bekannten Schafszäune – nur in stabiler Ausführung mit Stromführung“ sei.

Die Abstimmung über die baurechtliche Genehmigung, unter Vorbehalt der Entscheidung des Gemeinderats, fand schließlich keine Mehrheit: Vier Ja-Stimmen standen vier Gegenstimmen beziehungsweise Enthaltungen gegenüber.