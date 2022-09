von Nicolai Ernesto Kapitz

Es braut sich ein ungemütlicher Eintopf zusammen, den die Wirte und ihre Gäste auch in Schopfheim womöglich eingebrockt bekommen: Gravierend teurere Zutaten wie Gemüse, Milchprodukte und Öl, steigende Energiepreise und zu allem Überfluss auch noch die wieder aufkeimende Corona-Verunsicherung tragen dazu bei, dass viele Gastronomen zurzeit große Verunsicherung spüren. Die Gäste bekommen das mithin schon durch gestiegene Preise mit – doch dabei wird es wohl kaum bleiben.

„20 Prozent? Das wird nicht reichen.“ Karl Rehm steht im „Kleinen Eck“ hinter der Theke und zieht die Stirn in Falten. „Allein der Käse fürs Cordon bleu ist doppelt so teuer geworden.“ Der Edamer, den Rehm in seiner Küche mitsamt Schinken zwischen die flachgeklopften Schweineschnitzel packt, bevor er das Ganze paniert und in der Pfanne backt – „er ist inzwischen teurer als das Fleisch“. Im Kleinen Eck ist das Cordon bleu ein Aushängeschild, viele Gäste kommen vor allem nur deswegen in das Restaurant an der Ecke Feldberg- und Himmelreichstraße. „Es kostet halt inzwischen auch schon 19 Euro“, sagt der Wirt.

Die Zutaten – nicht nur für das mit Käse und Schinken gefüllte Schnitzel – sind in den vergangenen Monaten raketenartig in die Höhe geschnellt – dank der allgemeinen Energie- und Transportkrise, mitverursacht durch den Ukraine-Krieg. „Gerade Milchprodukte und Öl sind viel teurer geworden. Und man bekommt eigentlich keine frischen Tomaten mehr.“ Bis jetzt hat Karl Rehm den Preisanstieg für die Gäste moderat halten können, „wir haben den Mittagstisch einen Euro teurer gemacht“, sagt er.

Aber dabei wird es kaum bleiben können. Im Kleinen Eck wird mit Gas gekocht, der Gastraum will ab Herbst beheizt werden und von den zurzeit rapide steigenden Stromkosten will Karl Rehm gar nicht reden. Die Energiekosten, die voraussichtlich überall in Deutschland im Herbst sehr heftig werden, werden manche Wirte zu drastischen Mitteln zwingen – in der Preisberechnung auf der Speisekarte. „20 Prozent“, wiederholt Karl Rehm, „werden nicht reichen“.

Francesco Romano legt in der „Toscana“ neben der Speisekarte auch eine Erklärung aus, warum es den beliebten Mittagstisch nicht mehr gibt. | Bild: Nicolai Kapitz

Eine in Falten gelegte Stirn kann man bei Francesco Romano, Wirt der Pizzeria „Toscana“ in der Altstadt, öfter beobachten, vor allem weil der Italiener eine ausgeprägte Mimik hat. In diesen Tagen sind es allerdings auch bei ihm Sorgenfalten. Stichwort Tomaten: „Beim Großhändler kriegt man sie kaum noch. Und dann kosten sie viel mehr. Fünf Euro pro Dose Schältomaten. Das ist nicht mehr normal.“ Und das in einer Pizzeria, die mehr als alle anderen auf Tomaten angewiesen ist, um italienische und mediterrane Küche auf die Teller zu bekommen.

Erstes sichtbares Zeichen in der „Toscana“: Der Mittagstisch, ein bei vielen Berufstätigen in Schopfheim beliebtes Angebot, ist ersatzlos gestrichen worden. „Wir können uns das nicht mehr leisten“, sagt Francesco Romano. Und auch die Speisekarte weist schon gestiegene Preise auf – inzwischen kostet nur noch eine Pizza weniger als zehn Euro. „Niemand will seine Gäste verscheuchen und wir geben auch nicht jede Verteuerung an die Gäste weiter“, sagt Romano. „Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als etwas an den Preisen zu ändern.“

„Es wird überall teurer werden müssen“, räumt auch Hans Glöggler ein. „Man muss jeden einzelnen Preis überdenken.“ Der Wirt des gleichnamigen Restaurants am Viehmarkt und zudem Vorsitzender des Schopfheimer Wirtevereins hat ein Ohr an den Branchenvertretern in der Stadt. „Wenn wir zusammensitzen, wird das Thema natürlich besprochen“, sagt Glöggler. „Man kommt zwar an die meisten Zutaten wieder dran, aber es ist alles teurer.“ Er selbst hat im Februar vorausschauend 1200 Liter Speiseöl gekauft und eingelagert – von dem Vorrat kann er momentan zehren. Für die Wirte sei die Gesamtsituation bedrückend. Die meisten Wirtshäuser kochen mit Gas, einige mit Induktionsherden – die einen fürchten sich vor dem furchteinflößenden Gaspreis-Anstieg, die anderen bekommen beim Strompreis graue Haare.

„Man sieht es überall, ich habe es im Urlaub beobachtet“, sagt Hans Glöggler. „Manche haben schon aufgeschlagen, andere warten noch ab.“ Untätig bleiben könne keiner: „Wenn man allein den Preis für Kalbfleisch sieht, der ist locker um 20 Prozent gestiegen. In sehr kurzer Zeit. Und wer weiß, was da noch alles kommt.“

Nach einem für die Gastronomen recht aufmunternden Sommer, so Hans Glöggler, spüre man im Moment zwar noch nichts von Zurückhaltung bei den Gästen. „Aber sobald alles teurer wird, werden auch die Menschen skeptischer und gehen womöglich weniger essen.“ Dazu kommt die Unsicherheit wegen der Corona-Lage: „Man weiß einfach nicht, was kommt“, sagt Glöggler. Die Wirte seien – Stichwort Catering – auch auf die Veranstaltungsbranche angewiesen. „Im Moment plant zum Beispiel niemand ein Firmen-Event im Dezember, weil das im Oktober wieder abgesagt werden könnte“, gibt Hans Glöggler zu bedenken.

Der Wirtevereins-Chef hat aber trotz allen finsteren Vorhersagen auch noch eine optimistische, fast philosophische Sichtweise auf die aktuelle Misere. „Es kann ja nicht immer nur aufwärtsgehen. Es ist eine Phase, in der sich alles wieder beruhigt“, sagt der Wirt. „Man setzt sich etwas und überdenkt vieles. Wenn man überlegt, wie es früher bei den Festen zugegangen ist. Das hat ja kaum ein Ende gefunden.“ Stichwort Fasnacht: „Für viele war Fasnacht gar nichts mehr. Als das stattfand, waren die meisten schon zweimal in Ischgl feiern. Vielleicht lernt man den Wert der Dinge hier bei uns wieder etwas mehr schätzen.“