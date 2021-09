von André Hönig

„Wir werden dauerhaft Zuwanderungsland bleiben“: Davon geht Reinhard Zahn, Fachbereichsleiter beim Caritasverband des Landkreises Lörrach für „Migration und Integration“ aus. Daher sei es sinnvoll, das vor einem Jahr auch in Schopfheim begonnene Integrationsprojekt „Stadtteileltern“ fortzusetzen. Sein Appell fand im Verwaltungsausschuss Gehör. Dieser stimmte einer Verlängerung für die Jahre 2022 und 2023 zu. Zuvor gab es allerdings auch kritische Nachfragen und Anmerkungen, etwa zu Doppelstrukturen.

Reinhard Zahn | Bild: Dirk Sattelberger

„Stadtteileltern“ sind Bürger mit Migrationshintergrund, die als Brückenbauer die Fachstellen unterstützen, in Schopfheim also insbesondere das Integrationsmanagement der Caritas und die Stadt. Sie nehmen Migranten an die Hand und helfen ihnen im Alltag. Sie übersetzen, begleiteten Menschen zu Behörden, zum Arzt, und ins Krankenhaus und erklären ihnen, wie die Dinge hierzulande geregelt sind. Weil sie selbst Migrationshintergrund haben, falle es diesen Integrationshelfern leichter, in Kontakt zu kommen, Ängste ab- und Vertrauen aufzubauen, erläuterte Zahn.

In Schopfheim hat Taufik Alhamoud diese Aufgabe übernommen. Er kam vor rund 20 Jahren aus Syrien nach Deutschland und hilft – wie aus dem Bericht im Ausschuss hervorging – jetzt anderen Zuwanderern, sich ebenfalls in Deutschland zurechtzufinden. Ziel sei es, so Zahn, dass diese Menschen die Sprache lernen und die Kultur verstehen, „damit sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“ – und eine Arbeit finden, damit sie ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können. Martina Hinrichs (SPD) – die die Arbeit in Schopfheim als „absolut wertvoll“ betracht – wollte wissen, wie sich die Arbeit der Stadtteileltern von der Tätigkeit der Fachleuchte des Integrationsmanagements abgrenze. Zahn betonte, dass die Stadteileltern, die auch aktiv auf Zuwanderer zugehen, wichtige und wertvolle Arbeit leisten und damit die Fachdienste, „die völlig überfordert sind“, merklich entlaste. Sie habe auf jeden Fall „einen Mehrwert.“

Obwohl Corona auch die Arbeit von Alhamoud erschwerte, habe dieser 80 Personen seit Oktober 2020 beraten, betreut und begleitet – wobei eine Familie als eine Person zähle, so Zahn auf Nachfrage von Sven-Hendrik Wünsch (Freie Wähler). Alhamoud berichtete, dass er beispielsweise auch eine Familie beim Gang aufs Polizeirevier begleitet hat, nachdem die Frau vom Ehemann misshandelt worden sei. Für Zahn jedenfalls sind diese Integrationslotsen „nicht wegzudenken“ – jetzt und auch in Zukunft. Daher wäre es auch ein Wunsch, das Projekt zu „institutionalisieren“, so dass nicht immer wieder neu ein Antrag gestellt werden müsste.

Auf Nachfrage von Gisela Schleidt (Grüne) ging Zahn auch auf Probleme ein bei den Bemühungen, Menschen in Arbeit zu bringen. Besonders schwierig sei dies bei den Afrikanern, die anders als etwa Syrer – derzeit die größte Gruppe – oder Afghanen nur eine „ganz schlechte Bleibeperspektive“ hätten. Daher hätten sie auch keinen Anspruch auf Sprachkurse „und dürfen nicht arbeiten. Das ist sehr problematisch.“ Ernes Barnet (Grüne) sieht da die Sozialverbände in der Pflicht: „Ihr müsst politisch Druck machen.“ Es könne nicht sein, dass Menschen und ihre Familien „von uns allen mitfinanziert werden, obwohl sie arbeiten wollen.“ Eine „Verstetigung“ des Projekts halte auch er „irgendwann für nötig“ – allerdings sollten im Gegenzug dann Strukturen hinterfragt werden. Im Moment laufe ihm da zu viel „parallel. Auch Heidi Malnati (CDU) hält es für enorm wichtig, dass Menschen, die arbeiten wollen, auch dürfen. Bürgermeister Dirk Harscher lobte die Arbeit des Integrationsmanagements und des ehrenamtlichen Arbeitskreises Integration (AKI). Dass man in der Stadt fast nichts von Problemen mitbekommen, es „in Schopfheim relativ ruhig ist“, sei Erfolg und Verdienst der Caritas, der städtischen Mitarbeiter – und des AKI. Dessen Vertreterin Sabine Schmelzer hatte zu Beginn der Sitzung ausdrücklich für eine Projektfortsetzung geworben.

Konkret hat der Verwaltungsausschuss jetzt erst einmal einer Verlängerung um zwei Jahre (2022 und 2023) zugestimmt. Die Kosten für Schopfheim – finanziert wird die Stelle anteilig von der Stadt Lörrach, dem Landkreis und der Stadt Schopfheim – belaufen sich auf 10.000 Euro pro Jahr.