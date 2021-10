von Nikolai Kapitz

Herr Hofmann, es gab im Winter und Frühjahr eine Zeit, da trafen wir fast wöchentlich bei Einsätzen aufeinander: Großbrand, Erdrutsch, Hochwasser. Hatten Sie so eine intensive Zeit erwartet?

Steffen Hofmann: Die Arbeit in der Feuerwehr ist immer vielseitig, das bin ich gewohnt und das ist ja auch das, was Spaß an der Arbeit macht. Dass eine solche Vielzahl von Einsätzen mit dieser ungewöhnlichen Vielfalt kommt, das konnte natürlich keiner erwarten.

Was sticht für Sie denn aus den Einsätzen in Ihrem ersten Jahr heraus?

Natürlich waren das in Schopfheim die Schneemassen und das Hochwasser, die Großbrände in Wiechs und in der Himmelreichstraße, der große Verkehrsunfall mit dem Lkw auf der Eichener Höhe – und ganz besonders natürlich der Erdrutsch auf dem Altig. Aber auch der Katastropheneinsatz in Ahrweiler nach dem verheerenden Hochwasser bleibt in Erinnerung.

Sind das alles Dinge, die Sie vorher bereits erlebt haben? Oder waren Premieren dabei? Zum Beispiel beim Erdrutsch im Februar, der deutschlandweit in den Medien zu sehen war?

So einen kleinen Murenabgang, der eine Straße verschüttet, habe ich schon erlebt. In dem Umfang, wo Häuser abzurutschen drohen, allerdings noch nicht.

Einige der Einsätze kamen im Frühjahr in sehr kurzer Folge. Wie funktioniert denn die Umstellung zwischen so verschiedenen Einsatzszenarien?

Das ist alles Frage der Ausbildung und der Erfahrung. Letztendlich hat man das alles im Kopf. Die Alarmierung kommt, man bekommt ein Stichwort und auf dem Weg zur Feuerwache und zum Einsatzort hat man Zeit, sich darauf vorzubereiten. Was kann man machen? Wie sind wir vorbereitet? Welche Ausrüstung haben wir und welche brauchen wir? Wie viele Einsatzkräfte brauche ich? Das sind alles Dinge, die man in der Ausbildung zum Gruppenführer und Zugführer lernt.

Wenn man wie Sie aus einer Werkfeuerwehr in eine Stadt wie Schopfheim kommt, die viele Besonderheiten hat – verwinkelte Altstadt, Hochhäuser, weit entfernte Ortsteile – wie sehr muss man sich da umstellen?

Natürlich hat ein Industriekomplex wie Audi in Neckarsulm ganz andere Gegebenheiten als eine Stadt wie Schopfheim, das ist nicht vergleichbar. Schopfheim ist sehr langgezogen, die Anfahrtswege sind weit. Hochhäuser und eine verwinkelte Altstadt sind Herausforderungen, aber eigentlich nichts Besonderes. Das sind alles Dinge, die überall vorkommen und die man als Feuerwehrmann lernt.

Die Feuerwehr Schopfheim hatte im zurückliegenden Jahr viel zu tun, hat aber alle Einsätze eingespielt tadellos bewältigt. Wie erleben Sie die Mannschaft?

Das Team war von Anfang an gut aufgestellt, da gibt es nichts zu mäkeln. Man kann zwar im Bereich Ehrenamt immer mehr Leute brauchen, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Aber wir hatten auch in der Corona-Zeit Glück und haben niemanden verloren. Die Mannschaftsstärke blieb erhalten, Probenbetrieb und Einsätze haben immer bestens geklappt. Jetzt läuft die Ausbildung wieder und wir wollen unser Ausbildungsangebot auch noch verbessern.

Welche Herausforderungen gab es wegen der Corona-Krise denn für die Feuerwehr, einerseits im täglichen Übungsablauf, andererseits im Einsatz?

Es begleitet uns täglich. Egal was wir organisieren an Veranstaltungen und Treffen – wir müssen uns an Hygieneregeln halten. Im Einsatz zeigte sich das daran, dass wir die Besatzungen in den einzelnen Fahrzeugen reduzieren mussten. Im Probenbetrieb haben wir Kleingruppen gebildet, damit wir im Fall einer Infektion einsatzfähig bleiben und die Quarantäne auf einen kleinen Kreis beschränkt bleibt. Aber wir hatten zum Glück keinen Fall. Auch bei den Großeinsätzen hat die Umsetzung der Vorgaben sehr gut geklappt.

Stichwort Vorgaben: Wie ist es eigentlich, wenn Ihr Chef – Bürgermeister Dirk Harscher – selbst Feuerwehrmann ist und in manchen Einsätzen dabei ist, und dann Ihre Vorgaben umsetzen muss?

Der Bürgermeister ist dann nicht im Einsatz im eigentlichen Sinne. Er hält also nicht ganz vorne ein Strahlrohr. Sondern wir sprechen uns ab, ob er von seiner Seite noch etwas tun kann und er unterstützt uns. Er hat auch eine neue Einsatzjacke bekommen, auf der vermerkt ist, dass er Bürgermeister ist.

Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit der Stadt? Sie waren ja vorher in einer Werksfeuerwehr, die politischen und verwaltungstechnischen Ebenen dürften für Sie ja neu sein...

Das hat sich sehr gut entwickelt, ich finde mich immer besser zurecht, auch wenn es für mich neu war. Ich lerne dazu, die Kommunikation mit der Stadt funktioniert gut und regelmäßig. Das ist auch extrem wichtig.

Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit den benachbarten Feuerwehren und auf Kreisebene?

Wir haben regelmäßig Sitzungen, besonders mit den Feuerwehren von Maulburg und Hasel, die im selben Feuerwehrabschnitt angesiedelt sind wie wir. Gerade mit Maulburg ist die Kooperation sehr eng. Aber wir wollen das noch intensivieren, auch mit Blick auf die Ausbildung.

Sie sind also vollständig in Schopfheim angekommen. Verstehen Sie problemlos Alemannisch?

Das klappt schon sehr gut. Ja, ich bin angekommen und fühle mich wohl hier. Meine Freundin ist ebenfalls hierher gezogen und studiert nun in Freiburg.

Wo soll es mit der Feuerwehr Schopfheim hingehen?

Wir sind technisch sehr gut aufgestellt, aber es gibt auch Bereiche, wo wir weiterkommen müssen. Ein neuer Einsatzleitwagen und ein Löschfahrzeug sind zurzeit in der Beschaffung, das war ja schon Thema im Gemeinderat. Nächstes Jahr wird durch eine Fachfirma ein neuer Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.

Und für Sie persönlich?

Ich werde im kommenden Jahr die Ausbildung für den gehobenen Dienst beginnen. Das heißt, dass verschiedene Lehrgänge anstehen, auch an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und bei verschiedenen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren, um einen gewissen Ausbildungsstandard zu haben.

Müssen wir uns dann Sorgen machen, dass Sie sich bald wieder wegbewerben?

Nein, da muss sich definitiv niemand Sorgen machen.