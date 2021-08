von Susanne Filz

Eigentlich ist Sonja Steiger als gelernte Bankkauffrau ins Berufsleben gestartet. Dabei hatte sie aber schnell gemerkt, dass ihr der Kontakt zu ihren Mitmenschen und die Gemeinschaft mit anderen viel wichtiger sind als Geld.

Nach ihrer Ausbildung zog sie die Konsequenz aus dieser Erkenntnis und absolvierte ein Studium für Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Nach beruflichen Stationen unter anderem in der öffentlichen Jugendhilfe ist sie seit dem 1. Juli mit der Leitung der Dienststelle des Diakonischen Werks in Schopfheim betraut, die die Leitung des Fachbereichs Familie und Leben mit einschließt. In diesen Tagen bereiten Sonja Steiger und ihre Vorgängerin Karin Racke die Stabübergabe im Amt vor.

Die Diakonie in Schopfheim hat eine Fülle von Aufgaben und Zuständigkeiten. Dazu gehören so unterschiedliche Themen wie Schwangerenberatung, Schuldnerberatung, die Vermittlung von Mutter und Kind-Kuren, die Schopfheimer Tafel, der Besuchsdienst Lichtblick oder das Seniorenbüro. Auch der ambulante Hospizdienst Schopfheim und Wiesental sowie das Mehrgenerationenhaus Schopfheim gehören dazu. Über all diese Arbeitsbereiche hat Sonja Steiger die Fachaufsicht, dazu gehört der ständige Austausch mit den Kollegen.

Das Einzugsgebiet der Dienststelle reicht von Maulburg bis Todtnau und ins Kleine Wiesental. Immer und überall sei es das Ziel, Menschen so zu unterstützen, dass soziale Teilhabe erhalten bleibt oder wieder möglich wird. „Was immer das Problem ist: Wir sind erst mal zuständig und schicken niemanden weg“, sagen Sonja Steiger und Karin Racke und stellen auf Nachfrage einige klassische Probleme vor, mit denen Menschen zu ihnen kommen.

„Da hat zum Beispiel jemand einen Brief vom Jobcenter bekommen, den er nicht versteht: Wir machen mit ihm einen Termin aus, lenken ihn an die richtige Auskunftsstelle. Oder ein älterer Mensch fühlt sich einsam – dann gehe ich zum Besuchsdienst und kann einen ehrenamtlichen Helfer einsetzen, der der Dame oder dem Herrn Gesellschaft leistet. Hat jemand ein sehr geringes Einkommen, können wir ihn zum Tafelladen schicken, wo er nach einer Einkommensprüfung einen Tafelausweis erhält.“

Im Fachbereich Familie und Leben stehen Sonja Steiger 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Seite, die meisten sind ausgebildete Sozialarbeiter. Dazu kommen mehr als hundert Ehrenamtliche – und die seien in diesem Netzwerk der Hilfe enorm wichtig. Unter anderem begleiten diese sterbende Menschen, besuchen Senioren, verkaufen Waren im Tafelladen oder leisten Fahrdienste. Ehrenamtlich tätige Jugendliche bieten digitale Sprechstunden an. Ein Nachwuchsproblem im Ehrenamt gibt es im Diakonischen Werk in Schopfheim nicht, die Hilfsbereitschaft sei riesig, berichtet Sonja Steiger. Und sie weiß, was sie an dieser Unterstützung hat: „Wir sind sehr verbunden mit unseren Ehrenamtlichen und hegen und pflegen sie.“

Beratung ist in der Hauptstraße 94 ein Aufgabenschwerpunkt. Mit am stärksten aufgesucht werde die Schwangerenberatung, die Schuldnerberatung und die Allgemeine Sozialberatung, aber auch der Besuchsdienst. Enorm wichtig im Gesamtpaket des Fachbereichs Familie und Leben in Schopfheim sind aber auch Begegnungsangebote, etwa im Generationencafé im Café Augarten, Veranstaltungen wie das barrierefreie Kino oder der offene Treff für psychisch kranke Menschen.

Als Leitung der Dienststelle beim Diakonischen Werk in Schopfheim wird Sonja Steiger auch Verbindungsstelle der Diakonie sein zu weiteren Institutionen im sozialen Raum, etwa zu Kirchengemeinden oder politischen Gemeinden. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, finanzielle Mittel für die vielen Aufgaben zu erwirken, zum Beispiel aus dem EU-Sozialfonds, beim Staat, beim Landkreis, der Kommune oder der Kirche. Und hier schließt sich dann doch der Kreis zu ihrer ersten Ausbildung: „Was ich damals gelernt habe, etwa die Buchhaltung, das kann ich hierbei gut gebrauchen.“