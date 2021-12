von Hans-Jürgen Hege

Die gute Nachricht für Schopfheim: Ab 10. Januar 2022 nimmt in die Roggenbachstraße 58 eine Hausarztpraxis mit drei Ärzten und einem etwa zehnköpfigen Helferinnen-Team im ehemaligen Rietschle-Verwaltungsgebäude den Betrieb auf. Die schlechte Botschaft für Hausen: Seit gestern, Freitag, 17. Dezember, 12 Uhr, ist das Hebeldorf um eben diese Praxis, die hier seit über 40 Jahren bestand, ärmer. Handelt es sich doch um einen Standortumzug.

Der Gemeinschaftspraxis „Gürtler & Lambert“ trauern nicht nur ein paar tausend Patienten, sondern auch Hausens Bürgermeister Martin Bühler nach, der alles versucht hatte, die Praxis der Ärzte Julian Lambert – dem Nachfolger des Hausener Urgesteins Manfred Sprich – und Michael Gürtler in der Mitteldorfstraße 4 zu halten. Vergebens. Um den stets wachsenden Anforderungen an einen zeitgemäßen, modernen Praxisbetrieb gerecht zu werden, musste die Gemeinschaftspraxis, die mit ihren 140 Quadratmetern mehr und mehr aus den Nähten platzte, eine Entscheidung treffen. Julian Lambert begann, sich umzusehen – wurde aber weder in Zell noch in Hausen so richtig fündig. Also begann sich Julian Lambert in Richtung Schopfheim und Lörrach zu orientieren – und wurde letztlich fündig: Binder & Blum baute in der Roggenbachstraße Blocks und kündigte an, das Rietschle-Verwaltungsgebäude direkt neben dem S6-Halt Schlattholz so umzubauen, dass man – wie Wilfried Blum damals ankündigte – „nicht mehr erkennen werde, was das früher einmal war.“

Damit war die Entscheidung gefallen. Die fiel dem Arzt leichter, weil die Kassenärztliche Vereinigung damals Fördergelder in für die Ansiedlung von Ärzten in Schopfheim, nicht aber für Praxiserweiterungen oder Neubauten in Zell in Aussicht stellte. Dass sich das zwei Jahre später als Windei entpuppt hat, trifft Julian Lambert hart. Aber für eine Kehrtwende ist es zu spät.

Die Würfel waren gefallen und er musste in die Privatschatulle greifen, um ihm und seinen beiden Kollegen sowie dem Team von Helferinnen und Auszubildenden zeitgemäße, moderne Arbeitsplätze zu schaffen – und den Patienten im Einzugsgebiet zwischen Bad Säckingen, dem Kleinen Wiesental, Maulburg, Steinen, Lörrach, Hausen, Zell und dem Zeller Bergland umfassende Behandlungs- und Betreuungsmethoden anbieten zu können. Das hat – wie den Praxisplänen zu entnehmen ist, die Julian Lambert zusammen mit Innenarchitekten bis ins kleinste Detail selbst entwerfen und realisieren konnte – wunderbar geklappt. „Alles in unserer nun 280 Quadratmeter großen Praxis ist neu. Medizinische Geräte, EDV und alle anderen Einrichtungen wurden komplett ersetzt“, freut sich Julian Lambert. Geblieben sei lediglich die Telefonnummer, unter der die Praxis bisher schon erreichbar war. Die Webseite allerdings ist künftig (spätestens ab 10. Januar) über die Adresse www.aerzte-in-schopfheim.de zu erreichen. Die bisherige Adresse www.aerzte-in-hausen.de wird es dann nicht mehr geben.

„Hausen verlassen wir natürlich schweren Herzens“, bekennt Julian Lambert, dem „das Dorf und die Bevölkerung sehr ans Herz gewachsen“ sei, nachdem er Manfred Sprichs Nachfolge angetreten hatte. Gleiches gilt für Michael Gürtler, dessen Verbundenheit zum Hebeldorf allein dadurch schon zum Ausdruck kommt, dass er sich 13 Jahre lang auch als Gemeinderat ehrenamtlich für die Bevölkerung einsetzte. Nicht zuletzt deshalb werde das Praxis-Team Patienten, die ihr Heim, ihr Zuhause krankheitsbedingt nicht mehr verlassen können, auch weiterhin betreuen und auch zuhause besuchen. Und auch die Impftermine in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr finden nach wie vor statt.

„Wir lassen garantiert niemanden im Stich“, verspricht Julian Lambert. Schließlich habe für ihn, für seinen Partner Michael Gürtler und seine Mitstreiter das Wort „Hausarzt“ auch künftig eine ganz große Bedeutung, betonte Julian Lambert. Er weist auch darauf hin, dass er nicht nur weitere Mitarbeiterinnen suche, sondern dass es in seiner Praxis, in der auch ausgebildet wird, keinen Aufnahmestopp geben werde. „Wir werden weiter bemüht sein, keinen – auch keine neuen – Patienten abzuweisen“, verspricht der Arzt. Trotz des Trennungsschmerzes von einem Dorf, in dem die Praxis seit mehr als 40 Jahren verlässlicher Ansprechpartner unzähliger Patienten war, fiebert er dem Aufbruch zu neuen Ufern gespannt entgegen und freut sich auf die neuen Herausforderungen.