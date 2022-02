von Edgar Steinfelder

Die Weichen wurden schon in der Kindheit gestellt: Roland Griebel ist Modell-Eisenbahner mit Leib und Seele und auch jetzt mit 85 Jahren von den Modellen fasziniert wie schon in der Jugend.

So betreibt der Senior nicht nur eine eigene große Anlage im Obergeschoss seines Wohnhauses, sondern ist zusammen mit zehn eisenbahnfanatischen Mitstreitern in der Interessengemeinschaft der „Spur-0-Freunde Wiesental“ für eine riesige Panorama-Modellbahnanlage im Brombacher Schöpflin-Areal verantwortlich. „Schon als Kind war ich von den nachgebauten Eisenbahn-Miniaturkunstwerken fasziniert“, erzählt Roland Griebel. Hatte doch auch sein Vater in der damaligen Wohnung in der Schopfheimer Mattenleestraße eine Modellbahnanlage im Format H0 mit dem Luxuszug Rheingold-Express als besonderem Prachtstück besessen. Diese Anlage wurde aber immer nur in der Weihnachtszeit installiert.

Stolz ist Roland Griebel auch auf die eigene Anlage. | Bild: Edgar Steinfelder

So war es nicht verwunderlich, dass sich bei ihm schon während der Lehrzeit in der Schopfheimer Weberei Vogelbacher am Feierabend alles um den Aufbau einer eigenen Modellbahnanlage drehte. „Nach und nach und in bescheidenem Rahmen kaufte ich mir von meinem Taschengeld immer wieder einige Elemente. In dem damaligen kleinen Modellbahn-Spezialgeschäft Schleith in der Schopfheimer Hauptstraße 54 war ich Dauergast und drückte mir noch am Abend an der Schaufensterscheibe die Nase platt“, erzählt er.

„Aber auch wenn ich nicht immer etwas kaufen konnte, so war der Inhaber jederzeit zu einem fachbezogenen Schwätzchen unter Modellbahnexperten gerne bereit.“ Dass sich in der Nähe der elterlichen Wohnung in der Schopfheimer Mattenleestraße auch die damalige Schreinerei Marqua befand, war ein Glücksfall für den jungen Modellbahner Roland Griebel. Dort konnte er sich Holzabfälle und kleine Holzwinkel besorgen, mit denen er seine Anlage sukzessive erweiterte. Als er sich allerdings mit 18 Jahren sein erstes Moped kaufte, gab es eine totale Interessenverlagerung. Das Modellbahnbauen trat erst einmal in den Hintergrund und Roland Griebel knatterte lieber mit seinen Freunden aus der Altstadt durch die Schopfheimer Gassen.

Erst einige Jahre später nach der Heirat und dem Umzug in die Schopfheimer Weihermattstraße packte ihn wieder das Modellbahnfieber und er erweiterte seine Anlage und erstand auf Flohmärkten oder Messen immer wieder Schienen und Lokomotiven. Und als er dann 1976 sein eigenes Haus im Erlenweg in Schopfheim-Wiechs beziehen konnte, war klar, dass er irgendwann auch hier eine Anlage installieren werde. Immer wieder erstand er in den 80er-Jahren neue Teile. Erst im Rentenalter im Jahre 1995 hatte er die nötige Freizeit, um im Dachgeschoss seines Hauses mit dem Aufbau einer Modellbahnanlage zu beginnen, die er in mehreren Jahren zu einem detailgetreuen Miniaturkunstwerk erweiterte. Er modellierte Landschaften, baute Häuser und Straßen, und die Schienenstränge, auf denen Dampfloks, Schnell- und Güterzüge unterwegs waren, schlängelten sich in Windungen durch den gesamten Raum.

Weil die ganze Anlage so konstruiert war, dass man sie in Teilstücke zerlegen und transportieren konnte, durfte er sein Wunderwerk sogar in mehreren Hallen der Umgebung präsentieren, wo auch andere Modellbahnfreunde ihre Anlagen vorstellten. Schließlich gründete er zusammen mit zwölf Modellbahnfreaks die Interessengemeinschaft „Spur-0-Freunde Wiesental.“

Die Mitglieder kamen aus dem ganzen Landkreis. Ziel der IG war es, einen Ort mit genügend Platz zu finden, um im Team zusammen eine große Modelleisenbahnanlage aufbauen zu können. 2012 fanden die Modellbahnfreunde dann diesen Platz in einer ehemaligen Lagerhalle im Brombacher Schöpflin-Areal. Jeden Mittwoch traf sich seither Roland Griebel mit seinen Modellbahnfreunden mehrere Stunden und als Team schuf man im Laufe der nächsten Jahre eine riesige Modellbahnanlage von überwältigender Schönheit.

„Wir haben hier mit künstlerischem und handwerklichem Geschick eine von Schienensträngen durchzogene fantastische Miniaturwelt gezaubert“, schwärmt Roland Griebel. Und wenn man die Details der Anlage betrachtet, muss man das auch bestätigen. Die verschiedenen Züge schlängeln sich durch Gebirgslandschaften mit Tunneln und Viadukten, vorbei an Dörfern und einzelnen Bauernhöfen oder einem Städtchen mit geschäftigem Markttreiben und dem im Original nachgebauten Brombacher Bahnhof.

„Wir betreiben alle mit Begeisterung dieses schöne Hobby und würden uns freuen, wenn sich interessierte Personen mit technischen Kenntnissen unserem Team anschließen würden“, sagt „Fahrdienstleiter“ Roland Griebel. Und dann erzählt er noch von seiner früheren Leidenschaft als Touren- und Bergführer im Deutschen Alpenverein, wo er 1989 während einer Trekkingtour in Nepal vier Fünftausender und sogar den 6189 Meter hohen Island Peak bestiegen hat. Aber auch beim weiteren Ausbau der Modelleisenbahnen will der rüstige 85-jährige weiterhin noch hoch hinaus.