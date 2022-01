von Heinz Scholz

Vor 100 Jahren gab es Wintersportbegeisterte in Schopfheim, wie die 100-jährigen Skier und Schneeschuhe im Haus von Alice Kneusslin in Fahrnau und Erzählungen beweisen. Die Wintersportgeräte waren aus Holz und die Stöcke aus Bambus. Es gab sogar einen Ski-Hersteller in Schopfheim. Ungewöhnlich war die damalige Mode. Vor dem Ersten Weltkrieg durften Frauen noch keine Hosen tragen. Es wurde auf sittsame Kleidung geachtet.

Die Schneeschuhe vom Lieferanten Leonhard Kost von Basel, Steigeisen und ein Paar 2,50 Meter lange Holzskier mit Bambusstöcken benutzte damals Emil Kneusslin, der Schwiegervater von Alice Kneusslin. Er sauste mit den Skiern so manchen Berg hinunter oder wanderte mit Schneeschuhen durch die verschneite Landschaft. Das Schneeschuhlaufen war damals mühsam, da oft Tiefschnee und Höhen überwunden werden mussten.

Historische Schneeschuhe | Bild: Heinz Scholz

Heute ist das Schneeschuhwandern für Groß und Klein ein Erlebnis. Die modernen Schneeschuhe kann man über normale Wanderstiefel anschnallen. Dank der Spikes an der Unterseite der Plastik- und Aluminiumschuhe ist ein Zurückrutschen bei Steilstrecken nicht mehr möglich. Schneeschuhläufer sind erfreut, wenn sie als erste eine Spur im Schnee abseits der gebahnten Wege und Pisten ziehen können. Man sollte die offenen Wege benutzen. Auf Freiflächen gibt es keine Einschränkungen. Schneeschuhe und Stöcke kann man im „Haus der Natur“ (Feldberg) und in Todtnauberg mieten.

Skihersteller waren in Schopfheim angesiedelt

Karl-Friedrich Klemm weist darauf hin, dass auch im Dorfmuseum Eichen einige Holzskier zu sehen sind. Die damaligen Holzskier wurden von Otto Würger gefertigt. Er war der Gründervater des Sternenzinkens (1954 gegründet) und wurde „Pfumpf“ genannt. So manche Kinder aus Schopfheim, wie Gerhard Hornung berichtet, bekamen nach dem Zweiten Weltkrieg Würger-Skier.

Holzstöcke waren früher Usus. | Bild: Heinz Scholz

Um auf den Feldberg zu kommen, benutzten die damaligen Wintersportler den Zug bis Zell und dann das „Todtnauerli“ bis Todtnau (die Stilllegung der Schmalspurbahn erfolgte 1966, für den Güterverkehr 1967). Da damals immer mehr Basler dem Wintersport frönen wollten, wurden extra lange Skizüge eingesetzt (manchmal mit zwei Loks).

Bevor sich die Unisexkleidung vor dem Ersten Weltkrieg etablierte, durften Frauen noch keine Hosen tragen. Es wurde auf sittsame Kleidung geachtet. Bei kleinen Wettbewerben fuhren sie in wallenden Wollröcken. Für Wohlbehagen sorgten Baumwollunterhosen und handgestrickte Strümpfe aus Schafwolle. Kein Wunder, dass alles schnell nass wurde. Es gab noch keine Bekleidung aus atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Kunstfaser. Die Frauen trugen noch eine samtene Mütze, oft einen Rotfuchsschal und eine schwarze Winterjacke. Man kann sich gut vorstellen, dass sich auch skisportbegeisterte Schopfheimer der damaligen Mode unterworfen haben.

Noch 1925 hieß es: „Es tut schon in der Ehe selten gut, wenn die Frau die Hosen anhat, aber im unbarmherzigen Licht eines Skitages viel weniger.“ Später gab es das „Modell Feldberg“, eine Kombination aus Rock und Hose.

Und was hatten die Männer an? Sie trugen „Sundigskleidung“, so einen Wäldlerhut, ein weißes Hemd mit Krawatte, einen Hochzeitsanzug oder einen Zweireiher sowie Hose mit langen Socken und Gamaschen. Die Füße steckten in Schnürstiefeln mit großen Bergsteigersohlen. In den 1930er Jahren trug man Alltagskleidung. In Freiburg waren Sportanzüge im englischen Stil „in“. So sauste so man-cher auf der Skipiste mit Knickerbockern, Wollstrümpfen und Gamaschen ins Tal. Dann kam die Keilhose auf, die bereits bei den Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen getragen wurde.

Infos im Internet:

