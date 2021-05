von André Hönig

Speziell nachts und bei bestimmten Wetterlagen sollen sie zu laut sein, die Windräder auf dem Rohrenkopf. Der Windpark-Betreiber, die EWS Schönau, widerspricht. Licht ins Dunkel sollte eine vom Landratsamt Lörrach angeordnete Messung bringen. Die hängt aber seit mehr als einem Jahr verwaltungsrechtlich in der Luft. Dafür hat jetzt aber am Donnerstag in einem Zivilverfahren das Landgericht Waldshut-Tiengen eine eigene Messung angeordnet.

Drei Gersbacher Bürger klagen wegen Lärmbelästigung durch den Windparkbetrieb (wir berichteten). Vors Landgericht Waldshut-Tiengen sind sie auch deshalb zivilrechtlich gezogen, weil sie nicht mehr länger abwarten wollten, wie der verwaltungsrechtliche Streit um die vom Landratsamt Lörrach im Frühsommer 2019 angeordnete Langzeit-Lärmmessung für den Windpark ausgeht. Die EWS Schönau hatten Widerspruch eingelegt, weil sie eine solche Langzeitmessung für nicht aussagekräftig halten und aus ihrer Sicht mit der Windpark-Genehmigung bereits bestätigt wurde, dass die Anlagen die Richtwerte einhalten.

Seitdem ist diese Messung blockiert. Jetzt ist zwar Bewegung in die Sache gekommen: So hat die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) das Konzept des Messinstituts, das das Landratsamt beauftragen will, geprüft. Demnach könnten aus Sicht der LUBW verwertbare Ergebnisse erzielt werden. Allerdings seien am Messkonzept noch „Details zu ändern, damit es absolut rechtssicher ist“, wie Georg Lutz, Leiter des Fachbereichs Umwelt beim Landratsamt, am Donnerstag auf Nachfrage mitteilt. Dies habe auch das Regierungspräsidium als Widerspruchsbehörde dem Landratsamt mitgeteilt. „Wir haben jetzt diese Punkte, die anzupassen sind, der Firma geschickt.“ Was letztlich dabei rauskomme und ob etwa auch die EWS wieder Einspruch einlegen werden, „wissen wir aber nicht“.

Kein Einspruch hingegen kann gegen den Beweisbeschluss eingelegt werden, den am Donnerstagnachmittag das Landgericht Waldshut unter Vorsitz von Landgerichtspräsident Wolfram Lorenz verkündet hat. Das Gericht will von sich aus mit einer Messung Licht ins Dunkel bringen. „Es wird ein Gutachten eingeholt über die Immissionen, die von den Windrädern ausgehen“, teilt Richter Lorenz mit. So wird das Gericht einen Sachverständigen vorschlagen, der „mindestens vier Wochen messen soll. Dann wissen wir hoffentlich, ob die geforderten 40 Dezibel nachts eingehalten werden oder nicht.“ Dieser Grenzwert gilt nachts – also von 22 bis 6 Uhr – für ein allgemeines Wohngebiet.

Gegen diese sogenannte Zwischenentscheidung könne keine Beschwerde eingelegt werden. Die beiden Parteien können lediglich „Gegenvorstellungen äußern“. Jedoch haben beide Seiten zwei Wochen Zeit, um zu dem vom Gericht vorgeschlagenen Gutachter Stellung zu nehmen.

Wie der Sachverständige die Messungen vornehme – ob an den Häusern der Kläger oder an den Windrädern – , sei diesem überlassen. Wichtig sei nur, dass das Ergebnis Aufschluss darüber gebe, ob die Grenzwerte eingehalten werden. Der Sachverständige kommt zwar wie das Messinstitut, dass das Landratsamt Lörrach beauftragen will, aus Nordrhein-Westfalen. Es sind aber unterschiedliche Büros.

„Unerträgliches Wummern und Brummen“

Lorenz geht davon aus, dass es mehrere Monate bis hin zu einem halben Jahr dauern könne, bis das Gutachten vorliege. Danach werde das Landgericht eine Entscheidung treffen – gegen die dann aber Rechtsmittel eingelegt werden können.

Die drei Kläger aus Gersbach – alles Anwohner der Tiergartenstraße – hatten in der ersten Verhandlung vor dem Landgericht Ende April die Geräusche vom Windpark als „unerträgliches Wummern und Brummen“ beschrieben, das sie buchstäblich krank machen würde. Sie berichteten von Schlafstörungen, Unruhe, massivem Gewichtsverlust, Erschöpfung, Herzrhythmusstörungen und Tinnitus. Eigene Messungen hätten Werte von bis zu 70 Dezibel, wiederkehrend bis 50 Dezibel und regelmäßig über 45 Dezibel ergeben. Vor allem in der Nacht und bei Nordostwind sowie bei nassen Wetterlagen. Alle drei erklärten, dass sie vor dem Bau der Windräder diese Probleme nicht hatten. Von den EWS Schönau fordern sie, dass diese die Lärmprobleme abstellen – oder aber Schadensersatz zahlen, wenn eine Lärmreduzierung nicht möglich oder etwa wegen befristeten Abschaltungen oder Drosselungen des Windparkbetriebs wirtschaftlich unzumutbar sei. Es geht dabei um sechsstellige Summen.

Wie beim Widerspruch gegen die Langzeitmessung argumentieren die Vertreter der EWS auch in der Verhandlung vor dem Landgericht, dass bereits die Genehmigung bestätigt habe, dass die maßgeblichen Werte eingehalten sind. Dieser Nachweis war vom Investor im Vorfeld zu erbringen. Zwar beruhen die Werte auf einem Prognoseverfahren. Jedoch sei ein Sicherheitszuschlag von 2,5 Dezibel obendrauf gepackt worden. Auch argumentieren die EWS damit, dass das Landratsamt rund ein Dutzend Mal nach Lärmbeschwerden Messtrupps nach Gersbach geschickt hatte. Dabei seien nie Überschreitung der zulässigen Werte festgestellt worden. Ferner bezweifelt der Windpark-Betreiber, dass es möglich ist, aus den Geräuschen, die an den Häusern ankommen – je nach Windrad-Standort sind es 800 Meter bis 2,8 Kilometer – eindeutig herauszufiltern, was davon vom Windpark stammt.