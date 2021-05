von André Hönig

Buntes Treiben findet am Wiesedamm in der Regel gerade in den Sommermonaten statt. Passend dazu wird es jetzt auch optisch etwas bunter: Künftig können dort Blumen und andere Pflänzchen besser gedeihen. Aus Rücksicht auf das, was dort wächst, darunter geschützte Orchideen wie das Kleine Knabenkraut, werden die Bauhöfe von Stadt und Regierungspräsidium künftig seltener als bisher mähen. Naturschutzwart Hartmut Heise spricht von „einem schönen Zeichen“.

Hartmut Heise | Bild: Philipp von Ditfurth (dpa)

Der Knöterich fällt besonders ins Auge – aber wer genauer hinschaut, der entdeckt am Wieseufer und am Damm zwischen Fahrnau und der Wiese-Brücke bei Langenau nicht nur diese eingewanderte Art.

Es blüht und gedeiht noch viel mehr – zumindest, wenn nicht gerade frisch gemäht wurde. Wiesenlabkraut, Witwenblume, Kleines Habichtskraut, Karthäusernelke, Heidenelke, Thymian, Wiesensalbei, Natternkopf, Königskerze – diese Aufzählung ist nur ein kleiner Auszug der Liste, die der ehrenamtliche Schopfheimer Naturschutzwart Hartmut Heise zusammengestellt hat.

Auf seine Initiative hin fand kürzlich eine Begehung des Wiesedamms statt – von der Brücke bei Langenau bis nach Fahrnau. Mit dabei waren Vertreter des Schopfheimer Bauhofs sowie des Höllsteiner Bauhofs, der dem Regierungspräsidium untergeordnet ist. Heise wollte den Blick dafür schärfen, was da so alles wächst. Und warum – von wegen aller guten Dinge sind drei – das bisher übliche dreifache Mähen pro Jahr des Guten zu viel ist. Mit seinem Werben für Orchideen und Co. stieß Heise auf offene Ohren: Sowohl der städtische Bauhof wie auch der Höllsteiner Bauhof haben sich laut Heise sofort bereiterklärt, mehr Rücksicht zu nehmen.

Künftig soll der Damm nur noch zwei Mal im Jahr gemäht werden, darunter ein Mal erst im Herbst. Für Heise ist das „eine ganz tolle Sache“ und ein „ganz tolles Zeichen“, das aus seiner Sicht sowohl das Regierungspräsidium als auch die Stadt Schopfheim damit setzen. Die Flora, die nicht nur gut fürs Ökosystem sei, sondern auch das Auge von vielen Spaziergängern erfreue, „wird damit weitgehend geschützt“, freut sich Heise. Immer wieder werde er von Spaziergängern auf dieses oder jenes Pflänzlein angesprochen – nicht zuletzt auf diverse Knabenkraut-Arten wie das Kleine Knabenkraut (Orchis morio), das besonders in Fahrnau im Dammbereich und an der Wiese vorkomme.

Das Knabenkraut mit seinen vielen Unterarten ist eine der wenigen Orchideen, die in Mitteleuropa heimisch sind. Wie andere Unterarten, gilt auch das Kleine Knabenkraut schon länger als gefährdet, daher wurde es vom Arbeitskreis Heimischer Orchideen (AHO) in Deutschland im Jahr 1991 zur Orchidee des Jahres gekürt. Fast in allen mitteleuropäischen Staaten – auch in Deutschland – steht sie unter Naturschutz.

Auf das Knabenkraut soll daher denn auch – unabhängig davon, wie oft gemäht wird – noch mehr Rücksicht genommen werden.