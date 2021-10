von Roswitha Frey

Ausdrucksstarke Gesichter, farbkräftige Figuren, Architekturmotive, Landschaften und abstrakte Bilder: Ganz individuelle Handschriften sind in der Ausstellung „Frida zeigt sich“ in der Schopfheimer Kulturfabrik zu sehen. Carmen Schäuble, Sandra Stankiewitz und Peter Ehrlich vom inklusiven Atelier Frida der Lebenshilfe Lörrach zeigen in der Städtischen Galerie mehr als 50 beeindruckende Werke, die großteils ganz neu entstanden sind.

Als „Lichtblick“ nach der langen Phase des Lockdowns bezeichnete es Bürgermeister Dirk Harscher, dass wieder Schritt für Schritt Kulturveranstaltungen möglich sind. Umso mehr freute er sich, dass die Kunstschaffenden des Ateliers Frida ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit vorstellen können und so viele Besucher zur Vernissage gekommen waren, bei der die Cellistin Ceciel Strouken passende Stücke spielte.

In dem kreativen Atelier können Menschen mit Behinderung ihre künstlerische Begabung entfalten und sich mit verschiedensten Bildthemen auseinandersetzen, gefördert durch die Kunstpädagogin Christiane Puppel. Die ausgestellten Arbeiten seien Zeugnisse authentischer schöpferischer Gestaltungskraft, würdigte die Atelierleiterin die drei Malerinnen und Maler, die eigenwillige Ausdrucksweisen und individuelle Stile entwickelt haben. Sie bräuchten die Vergleiche mit professionellen Künstlern nicht zu scheuen. Puppel ging auf die sogenannte „Outsider-Kunst“ und die „Art Brut“ ein, die viele große Künstler inspiriert habe.

In Bann gezogen werden die Betrachter von den farbstarken und expressiven Frauenbildern von Sandra Stankiewitz aus Lörrach, die Mitarbeiterin des dortigen Bistros Glashaus ist. Wie man an ihrer Damenparade sieht, fallen die figürlichen Darstellungen durch Witz, Ausdruckskraft, Originalität und Farbintensität auf.

Ob es die kessen Frauen mit roten Haaren, rotem Hut oder grünem Kleid sind, die Dame mit dem Glacehandschuh, das Gesicht mit Ohrringen und roten Lippen unter schwarzer Mütze, die drei Frauen in Blau oder die „Kämmende“, die in schwungvoller Bewegung ihr Haar bürstet: Immer nehmen die Frauenfiguren von Sandra Stankiewitz mit eigenem Charme für sich ein. In einem Bild lässt sich die Malerin von Picasso inspirieren. Blickfänge sind ihre mit Masken bemalten Köpfe unter dem Titel „Corona“.

Am liebsten großformatig und weitgehend abstrakt arbeitet Carmen Schäuble aus Istein, Mitarbeiterin der Lebenshilfe Werkstatt. Ihre Bilder entstehen intuitiv, dynamisch, voller Impulsivität, ganz aus dem Inneren, aus dem Malimpuls heraus. Oft entdeckt man in den vieldeutigen Werken verschiedene Elemente in angedeuteten Formen, etwa einen Baum, einen Kopf, ein Haus, eine Welle, einen Dampfer, auch mal Figuratives, eingebettet in großzügiger gestische Pinselbewegung voller Energie und kraftvolles Spiel der Farben. Auch Geheimnisvolles wie das „Goldene Wasserwesen“ findet sich in Schäubles eindrucksvollem Schaffen.

Der Schopfheimer Peter Ehrlich sei „ein bekanntes Gesicht in der Markgrafenstadt“, so Bürgermeister Harscher. Ehrlich, der ebenfalls bei der Lebenshilfe Werkstatt arbeitet, malt sorgfältig, realistisch und naturnah und ist in der Motivwahl vielseitig interessiert. Er zeigt sowohl Tierbilder wie einen zauberhaften Flamingo als auch Landschaften wie das traumhafte „Abendrot am Meer“ in glühenden Sonnenuntergangs-Farben oder die intensiv blaue Meeresimpression. Auch in Pflanzenmotiven wie Kornblumen, einem Mohnfeld und Sonnenblumenfeld beweist Ehrlich sein feines malerisches Können. Dass er eine Vorliebe für Architekturmotive hat, sieht man in der „Stadt bei Nacht“ mit farbigen Häusern vor dunklem Hintergrund und in zwei Ansichten des Schopfheimer „Wahrzeichens“, der Alten Kirche St. Michael, einmal in Außenansicht, einmal als Kirchenraum bei der Magenta-Farbinstallation: eine gelungene malerische Hommage an Schopfheim, die einen Sonderbeifall erhielt.

Die Ausstellung ist bis 10. November zu sehen, Mittwoch, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. Einlass nach 3G-Regel