von Hilde Butz

Wiesental – Das Amtsgericht Bad Säckingen hat einen 40 Jahre alten Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Vor Gericht erschien er als tragische Figur.

Das Schöffengericht, unter Vorsitz von Richterin Stefanie Hauser, sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Dezember 2019 in einer Wiesentalgemeinde absichtlich seinen Schwiegervater auf die Motorhaube seines Pkws nahm. Mit dem Rettungshubschrauber kam dieser schwer verletzt in die Klinik. Im Prozess trat er als Nebenkläger auf.

An zwei Verhandlungstagen wurden die Hintergründe der Tat, die Vita des Angeklagten und sein psychischer Zustand zur Tatzeit beleuchtet. Sein Elternhaus beschrieb er als lieblos mit körperlichen Züchtigungen. Als übergewichtiges Kind mit einer Lernschwäche sei er in der Schule Opfer von Hänseleien und Ausgrenzung gewesen. Das habe ihn zum Einzelgänger werden lassen.

Seine erste Beziehung sei die zu seiner Frau gewesen. Man habe geheiratet, mit 22 Jahren wurde er Vater. Die Beziehung sei von Anfang an schwierig gewesen. Verbunden habe sie der Traum vom eigenen Geschäft. Mit diesem seien sie zwei Mal gescheitert. Mit drei Kindern, Schwierigkeiten mit dem ältesten Sohn und dem Laden seien sie überfordert gewesen. All das habe zu einem eskalierenden Streit geführt, worauf seine Frau mit den Kindern zu ihren Eltern gezogen sei. Danach habe sie ihm jeglichen Kontakt zu den Kindern verweigert.

Ohne sie habe er das Geschäft nicht weiterführen können. Sich von der überschuldeten Immobilie zu trennen, sei aber ohne ihre Kooperation auch nicht möglich. Die angestaute Frustration entlud sich in Textnachrichten an seine Ehefrau, in denen er den Schwiegervater für die Misere mitverantwortlich machte: „Wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, hole ich mir deinen Vater.“ Und weiter: „Wenn ich ihm begegne, garantiere ich für nichts.“

Diese Androhungen wertete das Gericht als wesentliches Indiz dafür, dass der Angeklagte am Tattag des 14. Dezember 2019 seinen Schwiegervater nicht vorsätzlich umgefahren hat. Er mag die Tat nicht geplant haben, aber er habe die Situation ausgenutzt: Er sah den Schwiegervater beim Vorbeifahren an dessen Garage und kehrte – mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen, wie Zeugen zu berichten wussten. In der polizeilichen Aussage gab er an: „Ich beschleunigte und habe ihn überfahren.“ Mit mindestens Tempo 30 prallte der Pkw auf den Körper des Geschädigten, der schwere Verletzungen davontrug. Noch heute leide er unter Folgeschäden – physisch und psychisch, erzählte er. Er könne sich nur noch daran erinnern, wie das Auto auf ihn zu gekommen sei.

Gutachterin hat Zweifel an Schuldfähigkeit

Der Angeklagte machte keine Angaben zur Tat, ließ nur über seinen Verteidiger Claudio Helling mitteilen, dass er das Gesicht des Schwiegervaters vor sich sah, an das Umfahren aber keine Erinnerung habe. Er könne sich das nur mit seinem psychischen Ausnahmezustand erklären. Er sei unmittelbar davor seiner Frau und den Kindern im Dorf begegnet, worauf er gehofft hatte. Doch sie seien vor ihm davongelaufen und sein Sohn habe ihn beschimpft, er solle „sich verpissen“, das habe ihn tief getroffen. Eine Gutachterin für forensische Psychiatrie bestätigte, dass sich der Angeklagte in einer hohen affektiven Anspannung befand. Kränkung, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Zorn hätten bewirkt, dass er dem Rache-Impuls nicht entgegensteuern konnte, als er seinen Schwiegervater sah. Eine verminderte Schuldfähigkeit im Augenblick der Tat konnte sie nicht ausschließen.

Diese Einschätzung fand Berücksichtigung im Urteil, ebenso die belastenden Lebensumstände, die in eine Depression führten und, dass der Angeklagte keinerlei Vorstrafen hatte. Erschwerend war jedoch das hohe Gefahrenpotential, das von einem fahrenden Auto ausgeht. Das Fahrzeug wurde deshalb als Tatwerkzeug eingezogen. Der Führerschein wurde nach der Tat beschlagnahmt, im Urteil wurden weitere sechs Monate Sperrfrist verhängt.

Verteidiger Helling ging von einer fahrlässigen Körperverletzung aus. Es sei nicht erwiesen, dass der Angeklagte den Geschädigten absichtlich umgefahren habe, sondern es sich um einen unglücklichen Unfall handeln könnte. Das Gericht fand für diese Version keine Anhaltspunkte. Der Angeklagte sagte, ihm tue alles leid. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.