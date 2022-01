von Sarah Trinler

Schopfheim – Ein Zeichen setzen für Demokratie und Solidarität wollten die Organisatoren der Kundgebung „Wir sind Demokratie“ auf dem Marktplatz am Montagabend. Im Vorfeld war betont worden, dass es bei der angemeldeten Gegendemo weniger darum gehe, große Reden schwingen zu wollen, sondern den sogenannten „Spaziergängen“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen, die seit mehreren Wochen montags in Schopfheim stattfinden, etwas entgegenhalten zu wollen. Durch kurze Redebeiträge der Unterstützer der Kundgebung wurde die Intention der Gegendemo eingeordnet. Durch Stör-Rufe einiger Personen, die sich außerhalb des Marktplatzes entlang der Hauptstraße aufgereiht hatten, ließen sich die Redner nicht beirren.

SPD-Landtagsabgeordneter Jonas Hoffmann, der die Kundgebung initiiert hatte, begrüßte die Teilnehmer um Punkt 17.30 Uhr und sagte, dass er „völlig überrascht“ sei von der Anzahl der Teilnehmer. Laut Schätzungen der Polizei lag die Teilnehmerzahl der angemeldeten Demo bei mehr als 600 Personen. Mit einem solchen Zuspruch habe er nicht gerechnet, sagte Hoffmann. Indes dankte er den Schopfheimer Ortsverbänden von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU und Freien Wählern sowie weiteren Vereinen, Verbänden und Institutionen, die die Gegendemo mit unterstützten.

„Wir leben in einer guten und funktionierenden Demokratie“, betonte Martina Hinrichs, Vorsitzende des Schopfheimer SPD-Ortsvereins. Die Bundesrepublik Deutschland lasse Meinungsfreiheit zu, doch müssten Versammlungen und Demonstrationen eben angemeldet werden. „Das ist doch keine Diktatur.“ Die sogenannten „Spaziergänge“, die eigentlich unangemeldete Kundgebungen waren, sind vergangene Woche für Schopfheim und Lörrach untersagt worden.

Auch CDU-Stadtverbandsvorsitzender Sascha Schneider griff in seiner Ansprache den Demokratie-Gedanken auf. „Wir stehen hier gemeinsam, weil wir an demokratische Werte glauben.“ Michael Straub, Vorstand des Ortsverbandes Schopfheim von Bündnis 90/Die Grünen, äußerte sich in seiner Rede deutlich in Richtung der Querdenker: Fakten würden nicht mehr zählen, vielmehr würden „Fantasien“ verbreitet, denen dann Glauben geschenkt werde. In Deutschland könne man auch diskutieren ohne gleich gegen Recht verstoßen zu müssen. „Im Übrigen muss man schauen, mit wem man spazieren geht“, betonte Straub.

Die Schopfheimer Bürgerin Heidrun McKenzie erzählte von einem persönlichen Erlebnis aus ihrer Familie: Ihre Tante sei mit 13 Jahren an Kinderlähmung gestorben, da es damals noch keinen Impfstoff gegeben habe. „Das Ereignis hat meine Familie geprägt“, sagte McKenzie. Daher erachte sie den Corona-Impfstoff als „ein Segen für die Menschheit“, Impfgegner könne sie nicht verstehen. Mit dem Impfstoff habe man ein Mittel, „das uns aus der Pandemie rausführt“, meinte denn auch Sabine Schmelzer, die für den Arbeitskreis Integration sowie „Schopfheim hilft“ sprach. Sie appellierte an die Solidarität, die es brauche, um „ohne größere Kollateralschäden“ aus der Pandemie zu kommen. „Lasst uns im Dialog bleiben.“

Sonja Steiger vom Diakonischen Werk Schopfheim berichtete von der erschwerten Arbeit durch die Pandemie innerhalb der Diakonie. „Unsere Arbeit lebt vom persönlichen Kontakt und Nähe. Die Pandemie verlangt uns allen viel ab und dennoch stehen wir als Diakonie hinter den Maßnahmen“, betonte Steiger.

„Wenn das kein Zeichen für gelebte Demokratie ist, dann fällt mir auch nichts mehr ein“, sagte Josha Frey, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grüne, mit Blick auf den vollen Marktplatz. Auch CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker zeigte sich beeindruckt ob der großen Teilnehmeranzahl der Gegendemo. Stöcker erinnerte an den hohen Einsatz etwa des medizinischen Personals, das „oftmals am Rande der Erschöpfung“ arbeite. Aktionen von Gegnern der Corona-Maßnahmen seien „ein Schlag ins Gesicht“ derer, die tagtäglich gegen das Virus ankämpften. „Es ist nicht die erste Krise, die wir haben, aber es ist die erste Krise, in der die eigene Gesundheit auch vom Verhalten anderer abhängt.“