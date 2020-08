von Nicolai Kapitz

Als im März die Corona-Krise samt Lockdown über das tägliche Leben hereinbrach, stellte das auch die Schulen vor große Herausforderungen. Von heute auf morgen mussten völlig neue Konzepte her. Eine unvorhersehbare Situation war das auch für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die Referendare am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG). Dass ihre Ausbildung in dem ganzen Trubel nicht zu kurz kam, war eine der großen Aufgaben abseits der Unterrichtsorganisation – am THG ist dieser Spagat gelungen.

Normalerweise ist die Ausbildung für die angehenden Lehrer an Gymnasien – die Referendare – eine strikt durchgetaktete Angelegenheit, auch am THG. Das Lehrerbildungsseminar und die Schule sorgen gemeinsam dafür, dass die künftigen Gymnasiallehrer ein sehr anspruchsvolles und forderndes Programm aus Unterricht, Prüfungen, Hausarbeiten und Unterrichtsbesuchen durchlaufen. Im Normalfall geht es anderthalb Jahre, bis am Ende des „Refs“ ein fertiger Lehrer steht. Wenn aber etwas so Unvorhersehbares wie eine Pandemie den Alltag an den Schulen durcheinanderbringt, gerät auch dieses Muster ins Wanken. Welcher Plan mit den Referendaren verfolgt wird, stand auf der Prioritätenliste zu Beginn des Lockdowns sehr weit unten.

„Es war sehr merkwürdig. Ich hatte mich gerade mental darauf vorbereitet, dass es jetzt mit den Unterrichtsbesuchen losgeht“, berichtet Alina Oßwald. „Und dann hat es nur noch zu einem Besuch gereicht. Als alles gestoppt wurde, war es sehr anstrengend, sich in alles hineinzufinden.“ Die 25-Jährige unterrichtet Englisch und Geschichte und kommt aus Weil am Rhein. Sie hat im Januar mit dem Referendariat am THG begonnen, „ich wollte etwas in der Nähe meines Wohnortes“, sagt sie. Knapp zwei Monate nach Beginn ihrer Zeit am THG kam der Lockdown, das plötzliche Ende des Präsenzunterrichts. Die Schüler wurden heimgeschickt, die Schule musste sich blitzschnell auf Online-Unterricht umstellen – die Referendare ebenfalls. „Wir wussten lange nicht, wie es mit uns weitergeht“, sagt Alina Oßwald.

Ihre Kollegin Fabia Waßmer ist schon ein Jahr weiter: Als Oberreferendarin wurde sie im letzten Abschnitt ihrer Ausbildung von der Pandemie erwischt. „Wir sind zum Glück trotz Corona jetzt da, wo wir auch ohne Pandemie gewesen wären“, sagt die 27-Jährige. „Es gab Verzögerungen, aber wir sind eigentlich mit allem im Plan.“ Auch dank der Bemühungen des Seminars, Prüfungstermine flexibel zu verlegen. Was dabei natürlich eine Rolle spielt: Auch der Prozess der Vermittlung der angehenden Lehrer an ihre zukünftigen Stellen – normalerweise passiert das direkt nach Schuljahresende – verschob sich, sodass mancher länger über seine berufliche Zukunft im Unklaren blieb als gewöhnlich. Trotzdem fühlen sich die Referendare von Seminar und Schule gut begleitet. „Wir haben uns bemüht, dass keiner unter die Räder kommt“, sagt THG-Schulleiterin Claudia Tatsch. In Zusammenarbeit mit dem Seminar in Freiburg sind innerhalb kurzer Zeit Lösungen gefunden worden, zum Beispiel dafür, die Referendare ins Online-Lernen einzubinden. „Es war für uns klar, dass vor allem die neuen Referendare viel Praxis bekommen. Die steigen nach den Sommerferien richtig in den Unterricht ein und haben durch Corona aber jetzt viel weniger Erfahrung als im Normalfall.“ Das Seminar legte den jungen Lehrer-Anwärtern nahe, das Referendariat um ein halbes Jahr zu verlängern, ohne zum Beispiel finanzielle Nachteile befürchten zu müssen. Wenn ein Referendar seine Ausbildung um ein halbes Jahr verlängert, wird ihm normalerweise das Gehalt gekürzt.

Entsprechend werden die Bewertungsmaßstäbe angepasst. Eigentlich hätte die Direktorin den Unterricht der Referendare bereits im Mai oder Juni in einem Schulleiterbesuch unter die Lupe genommen und bewertet – auch das musste anders gehandhabt werden. „Das muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Und natürlich ist es dann so, dass wir die verschärften Bedingungen berücksichtigen“, so die Schulleiterin. „Es werden andere Anforderungen gestellt und andere Maßstäbe gesetzt. Das muss mit dem Seminar abgestimmt werden, aber ich bin sicher, dass Corona da bedacht wird.“ Wann in der Zukunft sowohl im Unterricht als auch in der Lehrerausbildung am THG wieder so etwas wie Normalität einkehrt? „Ich bin da relativ skeptisch“, sagt Claudia Tatsch. „Ich weiß auch nicht, ob wir 2021 wieder Normalität haben werden.“

Der kommende Abiturjahrgang werde auf jeden Fall noch die Nachwirkungen der Pandemie zu spüren bekommen: „Wenn ich im ersten Halbjahr noch nachholen muss, was Anfang 2020 versäumt wurde, dann wirkt sich das auf das ganze Schuljahr aus. Wir werden ein Corona-Zwei-Jahr bekommen.“ Dasselbe gilt auch für die Referendare. „Die Bedingungen spiegeln sich immer in den Konstellationen und den Ergebnissen der Prüfungen. Ich glaube, man muss da immer ein Augenmaß haben. Die Referendare haben eine Zukunft vor sich, und die muss man befördern.“

Aus der Lehrerausbildung unter Corona-Bedingungen ziehen die angehenden Lehrerinnen auch Positives: „Ich denke, dass zum Beispiel die Digitalisierung an den Schulen einen Schub bekommen wird“, sagt Alina Oßwald. „Das Homeschooling ist sicher eine wertvolle Erfahrung“, ergänzt Fabia Waßmer. „Aber es ist doch am schönsten, wenn man gemeinsam im Unterricht ist. Ich glaube, das gilt für die Schüler wie für die Lehrer gleichermaßen.“