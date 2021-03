von André Hönig

Die Zahl der Straftaten im Gebiet des Polizeireviers Schopfheim ist im Jahr 2020 zwar gesunken, aber nur leicht. „Einen Coronaeffekt können wir so gesehen kaum feststellen“, sagt Ralf Ühlin, der seit Februar das Revier leitet – mit Ausnahme eines Bereichs: So gab es erheblich weniger Wohnungseinbrüche. „Sehr erfreulich“ ist laut Ühlin, dass weniger Kinder und Jugendliche tatverdächtig wurden – dies war zuletzt ein großes Sorgenkind.

Aussagekraft der Statistik: Nicht enthalten in der Kriminalitätsstatistik für das Gebiet des Polizeireviers Schopfheim – also von Hasel bis Todtnau – sind Ordnungswidrigkeiten, politisch motivierte Kriminalität und Verkehrsdelikte. Zudem lässt die Statistik ohnehin nur Aussagen über bekannt gewordene Straftaten zu. 2471 Straftaten stehen 2020 zu Buche, 43 weniger als 2019. Das ist zwar ein neues Fünf-Jahres-Tief. „Die Entwicklung ist aber nicht so positiv wie im Landkreis Lörrach“, ordnet Ühlin die Zahlen ein. Vor allem wurden weniger Diebstähle verzeichnet. Ühlin spricht von einer „insgesamt begrüßenswerten Entwicklung“. Das Sicherheitsniveau habe sich in den letzten vier Jahren „kontinuierlich etwas verbessert“. Positiv entwickelt sich auch die Aufklärungsquote: 2019 wurden 1503 Delikte geklärt, im Jahr 2020 waren es sieben mehr (1510), eine Quote von 62,5 Prozent. Vor allem bei Rauschgift, Computerkriminalität und Fahrraddiebstahl wurden mehr Fälle aufgeklärt. Entgegen des südbadischen Trends sind im Schopfheimer Revierbereich bei Rauschgift-, Gewalt- und Wirtschaftskriminalität erhebliche Anstiege zu verzeichnen. Auch stieg die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

„Dies bedeutet einen absoluten Tiefstwert“, so Ühlin. Auch Einbrüche in Geschäftsräume sind rückläufig. Der starke Rückgang bei Wohnungseinbrüchen sei „sicherlich zuvorderst mit der Corona-Situation“ erklärbar. Viele Menschen hielten sich viel zuhause auf. „Corona verhinderte natürlich auch das Einfallen professionalisierter Einbrecherbanden in das Wiesental und auch am übrigen Hochrhein“, so Ühlin. Abgesehen davon sei Einbruchsbekämpfung auch 2020 ein Schwerpunkt gewesen.

Betrug: Auf einem neuen Fünf-Jahres-Hoch sind die Betrugsdelikte (405). Ein „Treiber“ sei das „Erschleichen von Leistungen“ mit 109 Delikten, ein anderer der Waren-/Warenkreditbetrug mit 100 Fällen (plus 25). Im Bereich Computerbetrug gibt es einen Anstieg von sechs auf 22 Vorgänge.

Diese Rubrik umfasst Delikte von sexueller Nötigung über Menschenraub und Vergewaltigung bis zum Mord. 2019 war die Tendenz rückläufig, jetzt gibt es wieder einen Anstieg um 14 Fälle. Unvermindert hoch ist die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten im Revierbereich – zum Glück seien lediglich leichtere Verletzungen zu beklagen, heißt es im Bericht. Eine Präventivwirkung von Bodycams sei „bedauerlicherweise noch nicht festzustellen“. Tatverdächtige: Erfreulich ist für Ralf Ühlin, dass im Vergleich zum Vorjahr 60 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende weniger tatverdächtig wurden. Dieser Bereich war zuletzt ein Sorgenkind, insbesondere im Oberen Wiesental. Auffällig sei, dass die Entwicklung bei nichtdeutschen Tatverdächtigen unter 21 Jahren analog zu gleichaltrigen deutschen Tatverdächtigen verlaufe. Generell ist der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger (333) auf 30,4 Prozent gestiegen (plus zwei Prozent). Die Zahl tatverdächtiger Asylbewerber sank um zehn auf 70.