Ziegenfleisch rangiert unter den Ideen für den Weihnachtsbraten eher auf den hinteren Plätzen – zu unrecht, den Ziegenfleisch ist zart, hat wenig Fett und wenig Cholesterin. Und, das ist in Zeiten von Massentierhaltung wichtig: Viel schöner als auf den Schwarzwaldwiesen kann ein Nutztierleben gar nicht sein.

Über Nacht hat es frisch geschneit. Wo im Sommer grüne Wiesen und Wälder den Blick begrenzen, ist es jetzt weiß. Die Straße nach Tunau ist an diesem Morgen aber schon geräumt. Um fünf Uhr früh sei das Räumfahrzeug dagewesen, erzählt Klaus Rümmele. Normalerweise steht er um diese Zeit auf und geht in seinen Stall, um seine Ziegen zu füttern. Nach dem Frühstück macht er sich dann gewöhnlich auf den Weg zur Arbeit nach Zell. Heute ist Samstag, da müssen seine sechzig Ziegen im Stall unterhalb des Zweistädteblicks etwas warten mit dem ersten Heu. Es war Schlachttag in Tunau, einzelne zerlegte Jungziegen liegen noch im Kühlraum in Klaus Rümmeles Einfamilienhaus mit Blick auf den Belchen.

Den Ziegen von Klaus Rümmele geht‘s gut. | Bild: Martina David-Wenk

Als er vor zwanzig Jahren angefangen hatte mit der Ziegenhaltung, war ihm genau dies ein Anliegen: Mithelfen, damit die grasbewachsenen Berge der Kulturlandschaft Schwarzwald erhalten bleiben – fruchtbare Weidelandschaft, nicht mit Bäumen zugewachsen. Ziegen sind genügsam und fressen fast alles, was wächst. Die Offenhaltung der Landschaft wird durch sie also gefördert und Klaus Rümmele sieht sich mit seiner Weidegemeinschaft Zweistädteblick auch offiziell als in der Landschaftspflege tätig. Jetzt im Spätjahr verkauft er die männlichen Jungziegen, die er nicht mit überwintern möchte. Vor der Geschlechtsreife müssen die Tiere geschlachtet werden, sonst „böckelet“ das Fleisch und es eignet sich nur als Hundefutter. Auch dafür hat er schon alte Tiere verkauft.

Noch immer baut der Ziegenfreund Vorurteile gegenüber dem Ziegenfleisch ab, auch nach zwanzig Jahren hat sich dies nicht verändert. Das Fleisch der Jungziegen sei zart, fast wie Kaninchenfleisch, aber doch mit einem unaufdringlichen Eigengeschmack. Sie nehme alles, was sie für einen guten Braten auch bei anderen Fleischsorten nehmen würde, sagt Annette Rümmele über die Zubereitung von Ziegenfleisch.

Die Landschaft hätte er auch mit kastrierten männlichen Tieren offenhalten können, doch das wollte Klaus Rümmele nicht. Durch die Ziegenzucht wird aus Gras ein Nahrungsmittel. So wie bei allen Weidetieren, so wie er es von früher auf dem elterlichen Bauernhof auch kannte. Stressfrei soll der Weg ins Schlachthaus nach Schönau sein, dafür trägt er Sorge und darin sieht er auch seine Verantwortung.

„Anständig“ müssen die männlichen Tiere, die er für die eigene Zucht behält, sein. Das bedeutet, ihr Testosteronspiegel darf nicht zu hoch sein. Annette Rümmele erinnert sich ungern an den Bock, der sie immer „gebutscht“ habe. Anständige Böcke wüssten, wie sie sich benehmen müssen. Wenn die Hormone noch verrückt spielen, bleiben sie alleine in ihrer Box. Schließlich haben sie alle willigen Geisen schon bedacht. Später gehören sie wieder dazu.

Die eigentlichen Leittiere sind alte erfahrene Geisen, hinter ihnen versammelt sich die Herde, wenn es im Frühsommer endlich wieder nach draußen geht. Sie sind es, denen sie im Spätjahr zurück in den Stall folgen. Das geht nicht von heute auf morgen, immer näher werden sie zum Stall getrieben und wenn es dann kalt wird, ist es nur noch ein Ziegensprung hinein. Die Tiere hatten dann den Sommer über ein schönes, freies Leben.

Die Weidezäune hat Klaus Rümmele vor dem Schneefall noch flachlegen können, damit sich jetzt bei Schnee keine Rehe darin verfangen. Aber auch zum Schutz der Skifahrer, die in der Pandemie die Hänge rund um Tunau für sich entdeckt haben.