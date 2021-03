von André Hönig

Der Betrieb in Wiechs sollte eingestellt werden, das Markus-Pflüger-Heim komplett wegziehen – so sah der ursprüngliche Dezentralisierungszeitplan für das Kreispflegeheim aus. Doch jetzt deutet immer mehr darauf hin, dass mit 144 Jahren noch lange nicht Schluss ist, die 1877 in Wiechs gegründete Einrichtung weiter hier eine Zukunft hat – als künftig einer von drei Standorten im Landkreis. Eine Weichenstellung steht am heutigen Mittwoch im Kreistag bevor.

„Noch ist das Kaffeesatzleserei“ – so hatte Michael Schreiner, Leiter des Markus-Pflüger-Heims (MPH) im Juli 2020 „Gedankenspiele“ kommentiert, die damals öffentlich geworden waren. Geprüft werden sollte, ob – entgegen der Absicht, Wiechs komplett aufzugeben – nach dem Abriss des Pflegeheims in der Kapellenstraße gleichwohl weiter Menschen mit besonderem Pflegebedarf in einem neu zu bauenden Heim betreut werden – als drittem Pflegestandort neben Hausen und Schliengen. Grund: Menschen mit schwereren psychischen Krankheiten, schweren Suchterkrankungen und auch solche, die in geschlossenen Bereichen untergebracht werden müssen, könnten in den beiden neuen Pflegeheimen nicht angemessen betreut werden.

Dirk Harscher | Bild: Stadt Schopfheim

Aus diesen Überlegungen werden jetzt immer konkretere Absichten. So wurde ein Konzept für diesen „Dritten Standort“ erarbeitet, zudem fertigten das Büro Rapp-Regioplan und die Stadtbau Lörrach eine städtebauliche Studie an. Das Ergebnis der städtebaulichen Studie wurde Landrätin Marion Dammann „in kleiner Runde“ am 2. Dezember 2020 vorgestellt. Beides, Konzept und Studie, liegt nun am heutigen Mittwoch dem Kreistag vor. Ihm obliegt es, grünes Licht für ein weiteres planerisches Vorgehen zu geben. Unter anderem soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, um die bisherigen Erkenntnisse zu konkretisieren.

Peter Egi | Bild: Nicolai Kapitz

Das Konzept sieht vor, in einem Neubau auf dem Areal – nach wir vor sollen alle alten Gebäude abgerissen werden – 75 Betreuungsplätze in fünf Wohngruppen zu schaffen. Menschen mit schweren, chronifizierten psychischen Erkrankungen sollen hier betreut werden, die auch selbstpflegerische Defizite aufweisen. Ferner soll in das neue Fachpflegeheim auch die IngA Service GmbH untergebracht werden – der Inklusionsbetrieb des Landkreises Lörrach, der Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung, Speiseversorgung, Hauswirtschaft, Haustechnik und Verwaltung erbringt. Nebst Verwaltungsräumen und dem Scan-Zentrum gehört dazu die Küche, um das Heim zu versorgen, aber auch Schulen, Kitas und Pflegeheim im Mittleren Wiesental.

Die Macher der städtebaulichen Studie schlagen vor, das Areal, das dem Landkreis gehört, aufzuteilen – in eine größere Fläche für eine Wohnbebauung mit etwa 50 bis 60 Einzel- und Doppelhäusern im südlichen Bereich sowie eine kleinere Fläche im Norden für das neu zu bauende Fachpflegeheim, für das etwa 4000 Quadratmeter benötigt werden. Dieses neue Heim soll am Hang entstehen, dort wo sich im Moment das Haus „Entegast“ befindet. Dieser Standort biete sich nicht zuletzt deshalb an, weil das Gelände dort wegen des „deutlichen Höhenversatzes“ wohl nur unter großen Schwierigkeiten vermarktbar wäre. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind fest eingeplant. Mit ihnen soll das Neubauvorhaben, das auf rund 17 Millionen Euro geschätzt wird, zumindest teilweise finanziert werden, wenngleich es „ganz überwiegend“ auf Darlehensbasis gestemmt werden soll.

Die Wohnbebauung soll vom Osten über den bisherigen Wirtschaftsweg erschlossen werden. Eine zweite, „deutlich untergeordnete“ Erschließung wäre über den Kapellenweg möglich. Eine kleine Teilfläche an der Ecke Kapellenstraße könnte bereits vor den Abbrucharbeiten verkauft und bebaut werden. Eine Sonderstellung nimmt in den Überlegungen der Hof Dinkelberg ein. Bei der Aufteilung der Fläche haben sich die Macher der städtebaulichen Studie an den im Moment verfügbaren Flächen orientiert. Verhandlungen mit dem Pächter des Hofs, dem Verein Kambium, über eine „Aussiedelung der Landwirtschaft“ sollen fortgesetzt werden, heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen. Grundsätzlich seien die Vertreter von Kambium „offen dafür“, vor Ablauf des 2041 endenden Pachtvertrages das Gelände zu verlassen, wenn es eine Ersatzlösung gibt.

Aber auch mit der Stadt Schopfheim seien Fragen zu erörtern – nicht zuletzt, wie diese grundsätzlich zu den Überlegungen stehe. Gespräche sind bereits erfolgt, wie Bürgermeister Dirk Harscher auf BZ-Nachfrage bestätigt. „Wir sind komplett informiert und voll mit im Boot. Das läuft im Einklang.“ Die Stadt Schopfheim sei für die Überlegung offen, es erscheine „plausibel, am Standort festzuhalten“. Auch Stadtplaner Peter Egi teilt auf Nachfrage mit, dass „wir von Anfang mit im Boot gewesen sind“. Nichtöffentlich seien die Überlegungen mit dem Ortschaftsrat und dem Gemeinderat bereits diskutiert worden. Das Neue sei ja der Neubauplan fürs Haus Entegast.

Alles andere – also das Areal für Wohnbebauung zu nutzen – sei schon lange bekannt und „eine willkommene Geschichte.“ Egi fasst den Tenor der Beratungen so zusammen: „Das passt aus unserer Sicht.“ Der Stadtplaner stellt aber auch klar, dass das, was bisher vorliegt, nur eine Vorstudie sei. „Da gibt es noch viele Ansätze, die man verbessern kann.“ Vieles sei im weiteren Verfahren erst noch festzulegen, daher sei auch ein städtebaulicher Wettbewerb vorgesehen. „Das ist eine große Fläche, eine wichtige Fläche. Da muss man mit den besten städtebaulichen Entwürfen arbeiten – die bekommt man nur über einen Wettbewerb.“